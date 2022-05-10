Trước bão dư luận, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô chính thức lên tiếng: 'Sự việc tới cái nước này chúng ta phải rõ ràng với nhau, để lấy lại danh dự cho vợ'

Hậu trường 10/05/2022 17:21

Chứng kiến cảnh vợ liên tục bị đồn là ''tiểu tam'' phá hoại gia đình người khác, ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô đã chính thức lên tiếng làm rõ vụ việc để lấy lại danh dự cho bà xã.

Trong vài ngày vừa qua, đám cưới giữa doanh nhân thành đạt Thắng Ngô hay còn biết đến với biệt danh là ''Vua cá Koi'' và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân đang là đề tài được người hâm mộ bàn tán xôn xao. 

Trước bão dư luận, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô chính thức lên tiếng: 'Sự việc tới cái nước này chúng ta phải rõ ràng với nhau, để lấy lại danh dự cho vợ' - Ảnh 1
Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Điều này được cho xuất phát từ cách đây 2 năm trước, Thắng Ngô cùng vợ cũ là Thanh Đào xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Tại chương trình này, vợ của đại gia Thắng Ngô còn được khán giả yêu quý bởi sự hy sinh cao cả, toàn tâm toàn ý hỗ trợ đam mê của chồng. Những lúc kinh doanh rơi vào bế tắc, chị vẫn chấp nhận để chồng đầu tư hàng tỷ đồng vào thú vui xa xỉ này. Từ đôi bàn tay trắng, hiện Thắng Ngô đã sở hữu trang trại cá Koi thuộc top đầu thế giới. Bản thân ''Vua cá Koi'' tại thời điểm đó cũng không tiếc lời khen ngợi bà xã cũ vì đã luôn ở bên giúp đỡ mình từ những ngày đầu cho tới khi cả 2 có được thành công. Netizen sau khi chứng kiến tình cảm mà đôi vợ chồng dành cho nhau đã vô cùng ngưỡng mộ và còn xem đó là hình mẫu cho chuyện tình đẹp muốn hướng đến sau này. 

Trước bão dư luận, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô chính thức lên tiếng: 'Sự việc tới cái nước này chúng ta phải rõ ràng với nhau, để lấy lại danh dự cho vợ' - Ảnh 2
Vua cá Koi và vợ cũ trên sóng truyền hình cách đây 2 năm - Ảnh: 

Vì thế cho nên, ngay sau khi công khai kết hôn lần thứ hai điều này đã khiến fan hâm mộ một phen bỡ ngỡ và khó lòng chấp nhận nên đã dấy lên thông tin Hà Thanh Xuân chính là người đã phá hoại gia đình của cặp đôi. 

Trước "bão" dư luận, thông qua cuộc trò chuyện với luật sư nổi tiếng Trần Quốc Dũ, ''Vua cá Koi'' Thắng Ngô đã có đôi lời giải thích nhằm lấy lại danh dự cho vợ mình: "Mình cũng không muốn lôi chuyện đời tư ra cho bàn dân thiên hạ soi mói, nhưng tới cái nước này chúng ta phải rõ ràng với nhau, để mình lấy lại danh dự cho vợ".  

Trước bão dư luận, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô chính thức lên tiếng: 'Sự việc tới cái nước này chúng ta phải rõ ràng với nhau, để lấy lại danh dự cho vợ' - Ảnh 3
Thắng Ngô đã có những lời trao đổi với luật sư Trần Quốc Dũ - Ảnh: Internet

Để chứng minh, vị doanh nhân đưa ra tin nhắn làm việc với luật sư về việc ly hôn vợ cũ từ tháng 25/2/2021. Bên cạnh đó, anh cũng công khai tin nhắn của một người chị thân thiết, có ý muốn mai mối anh với ca sĩ Hà Thanh Xuân vào ngày 23/5/2021. Nghĩa là sau 3 tháng anh ly hôn vợ anh và ca sĩ Hà Thanh Xuân mới bắt đầu quen nhau.  

''Vua cá Koi'' cũng cho biết thêm những thông tin về việc Hà Thanh Xuân là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác là chuyện hoàn toàn bịa đặt và thiếu căn cứ. 

Hiện vụ việc vẫn đang là chủ đề gây ồn ào nhất trên mạng xã hội. 

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Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt!

Ngay sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip trong lễ cưới của Hà Thanh Xuân và “Vua cá Koi” Ngô Thắng, cư dân mạng đã tràn vào bình luận phản ứng cực gắt.

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