Tiết lộ tài sản của 'Vua cá Koi' Thắng Ngô sau khi cưới Hà Thanh Xuân, điều gì mà khiến dân tình 'cười hả hê'?

Hậu trường 11/05/2022 11:28

Sau đám cưới của đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân, cư dân mạng liên tục bàn tán xôn xao về cặp đôi.

Sau đám cưới, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Thắng Ngô trở thành chủ đề được dư luận hết sức quan tâm và bàn tán xôn xao khắp trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc phúc, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ vướng phải nhiều nghi vấn xoay quanh chuyện đời tư, tình cảm. Trong khi vị đạo gia lại bị chỉ trích là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", thì Hà Thanh Xuân bị cho là "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.

Sau nhiều ngày im lặng trước những lùm xùm hôn nhân, vào tối ngày 9/5, đại gia Thắng Ngô chính thức lên tiếng tại kênh youtube của luật sư Trần Quốc Vũ. Ông tiết lộ đã chuyển quyền thừa kế cho vợ cũ để bắt đầu cuộc sống bình yên bên Hà Thanh Xuân, đồng thời hy vọng cư dân mạng "buông tha", "ngừng thêu dệt" những tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng đến vợ mới và con gái của mình.

thang ngo
Đại gia Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khi Luật sư Trần Quốc Vũ đặt câu hỏi: "Cộng đồng mạng cũng như báo chí có rất nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt có ý kiến cho rằng ca sĩ Hà Thanh Xuân đến với anh là do anh là 'vua cá Koi' giàu sang, nhiều tiền của, nhiều đất đai, tài sản,...? Anh có suy nghĩ thế nào?"

Trả lời câu hỏi này, vị đại gia sinh chia sẻ xót xa: "Để người vợ phải rơi vào chuyện hi hữu như này, rất đau lòng. Cho nên hôm nay mình xin công khai, giải đáp những thắc mắc của CĐM. Thực ra mình cũng chỉ là một người lao động bình thường, mình làm nhiều nghề chứ không phải riêng nghề cá Koi. Với nghề cá Koi nói thật mình chưa bao giờ có lợi nhuận và nhiều người cứ nghĩ rằng mình giàu lên là nhờ nghề cá Koi này, đó là một suy nghĩ rất sai lầm. Mình chỉ làm để thỏa đam mê, còn công việc chính kiếm tiền của mình là công việc khác".

thang ngo 1
'Vua cá Koi' trắng tay, để lại tài sản cho vợ cũ sau khi cưới Hà Thanh Xuân - Ảnh: Chụp màn hình

"Mình làm nhiều nghề, ngoài cá Koi mình còn có thầu xây dựng các công trình lớn, kinh doanh bất động sản,..Nhưng để nói mình giàu có để cô Hà Thanh Xuân - người vợ hiện tại của mình bây giờ đến với mình thì mình nghĩ điều đó thực sự là nó không đúng. Chắc chắn một điều không đúng, bởi vì hiện tại bây giờ mình chỉ là người có thu nhập đủ sống và mình kiểm soát cuộc sống của mình ở mức tốt, chứ không phải là dư dả.

Vì sau cuộc ly hôn của mình thì mình không còn như xưa nữa, cái tài sản thì mình không mang gì cho mình cả khi mình chia tay người vợ cũ của mình đó là chị Đào và Xuân là người biết rất rõ điều này. Mình đã kể tất cả cho Xuân tất cả khi mà cô ấy quen biết mình!", "vua cá Koi" Việt Nam cho hay.

Trước thông tin "Vua cá Koi" đưa lại hết tài sản lại cho vợ sau khi cưới vợ lần 2, cư dân mạng "nửa tin nửa ngờ". 

thang ngo 2
Cư dân mạng hả hê trước tiết lộ của vị đại gia - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, không ít người hả hê trước tiết lộ này của vị đại gia. Điển hình như: "Phải vậy mới vừa với cái nư của chú với trà xanh chớ, làm ăn thì phải có lợi nhuận chứ chú. Chú không thiệt tình với họ thì mắc gì họ phải thiệt tình với chú chứ. Nghiệp quật thôi chú ơi", "Ủa chú, chú nên nhớ ngày xưa ai quản lý ai quán xuyến gầy dựng sự nghiệp để bây giờ chú có cơ nghiệp đi cưới vợ bé", "Không biết là đúng hay sai nhưng nếu vợ cũ lấy được tài sản thì xin lỗi... Chú vì chú xứng đắng", "Vừa lòng ghê luôn à. Ai biểu ông khen vợ trẻ cưới ông ko phải vì tiền nên chị vợ cũ đã hoàn thành ước nguyện 2 người đó"...

'Vén màn' mối quan hệ 'mẹ kế - con chồng' giữa Hà Thanh Xuân và con gái riêng của đại gia Thắng Ngô

'Vén màn' mối quan hệ 'mẹ kế - con chồng' giữa Hà Thanh Xuân và con gái riêng của đại gia Thắng Ngô

Giữa lúc bị tố là "tiểu tam", mối quan hệ của Hà Thanh Xuân với con riêng của đại gia Thắng Ngô cũng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thắng Ngô Vua cá Koi Hà Thanh Xuân sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 31 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 1 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?