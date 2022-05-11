Tiết lộ tài sản của 'Vua cá Koi' Thắng Ngô sau khi cưới Hà Thanh Xuân, điều gì mà khiến dân tình 'cười hả hê'?

Sau đám cưới của đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân, cư dân mạng liên tục bàn tán xôn xao về cặp đôi.

Sau đám cưới, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Thắng Ngô trở thành chủ đề được dư luận hết sức quan tâm và bàn tán xôn xao khắp trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc phúc, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ vướng phải nhiều nghi vấn xoay quanh chuyện đời tư, tình cảm. Trong khi vị đạo gia lại bị chỉ trích là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", thì Hà Thanh Xuân bị cho là "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Sau nhiều ngày im lặng trước những lùm xùm hôn nhân, vào tối ngày 9/5, đại gia Thắng Ngô chính thức lên tiếng tại kênh youtube của luật sư Trần Quốc Vũ. Ông tiết lộ đã chuyển quyền thừa kế cho vợ cũ để bắt đầu cuộc sống bình yên bên Hà Thanh Xuân, đồng thời hy vọng cư dân mạng "buông tha", "ngừng thêu dệt" những tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng đến vợ mới và con gái của mình.

Đại gia Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet Ngoài ra, khi Luật sư Trần Quốc Vũ đặt câu hỏi: "Cộng đồng mạng cũng như báo chí có rất nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt có ý kiến cho rằng ca sĩ Hà Thanh Xuân đến với anh là do anh là 'vua cá Koi' giàu sang, nhiều tiền của, nhiều đất đai, tài sản,...? Anh có suy nghĩ thế nào?" Trả lời câu hỏi này, vị đại gia sinh chia sẻ xót xa: "Để người vợ phải rơi vào chuyện hi hữu như này, rất đau lòng. Cho nên hôm nay mình xin công khai, giải đáp những thắc mắc của CĐM. Thực ra mình cũng chỉ là một người lao động bình thường, mình làm nhiều nghề chứ không phải riêng nghề cá Koi. Với nghề cá Koi nói thật mình chưa bao giờ có lợi nhuận và nhiều người cứ nghĩ rằng mình giàu lên là nhờ nghề cá Koi này, đó là một suy nghĩ rất sai lầm. Mình chỉ làm để thỏa đam mê, còn công việc chính kiếm tiền của mình là công việc khác".

'Vua cá Koi' trắng tay, để lại tài sản cho vợ cũ sau khi cưới Hà Thanh Xuân - Ảnh: Chụp màn hình "Mình làm nhiều nghề, ngoài cá Koi mình còn có thầu xây dựng các công trình lớn, kinh doanh bất động sản,..Nhưng để nói mình giàu có để cô Hà Thanh Xuân - người vợ hiện tại của mình bây giờ đến với mình thì mình nghĩ điều đó thực sự là nó không đúng. Chắc chắn một điều không đúng, bởi vì hiện tại bây giờ mình chỉ là người có thu nhập đủ sống và mình kiểm soát cuộc sống của mình ở mức tốt, chứ không phải là dư dả. Vì sau cuộc ly hôn của mình thì mình không còn như xưa nữa, cái tài sản thì mình không mang gì cho mình cả khi mình chia tay người vợ cũ của mình đó là chị Đào và Xuân là người biết rất rõ điều này. Mình đã kể tất cả cho Xuân tất cả khi mà cô ấy quen biết mình!", "vua cá Koi" Việt Nam cho hay. Trước thông tin "Vua cá Koi" đưa lại hết tài sản lại cho vợ sau khi cưới vợ lần 2, cư dân mạng "nửa tin nửa ngờ". Cư dân mạng hả hê trước tiết lộ của vị đại gia - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, không ít người hả hê trước tiết lộ này của vị đại gia. Điển hình như: "Phải vậy mới vừa với cái nư của chú với trà xanh chớ, làm ăn thì phải có lợi nhuận chứ chú. Chú không thiệt tình với họ thì mắc gì họ phải thiệt tình với chú chứ. Nghiệp quật thôi chú ơi", "Ủa chú, chú nên nhớ ngày xưa ai quản lý ai quán xuyến gầy dựng sự nghiệp để bây giờ chú có cơ nghiệp đi cưới vợ bé", "Không biết là đúng hay sai nhưng nếu vợ cũ lấy được tài sản thì xin lỗi... Chú vì chú xứng đắng", "Vừa lòng ghê luôn à. Ai biểu ông khen vợ trẻ cưới ông ko phải vì tiền nên chị vợ cũ đã hoàn thành ước nguyện 2 người đó"...

'Vén màn' mối quan hệ 'mẹ kế - con chồng' giữa Hà Thanh Xuân và con gái riêng của đại gia Thắng Ngô Giữa lúc bị tố là "tiểu tam", mối quan hệ của Hà Thanh Xuân với con riêng của đại gia Thắng Ngô cũng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

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