Bị nghi lấy đại gia để 'nương tựa' nhưng ít ai biết Hà Thanh Xuân cũng sở hữu khối gia tài ‘khủng’ trước khi cưới

Giữa ồn ào của Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" Việt Nam, những thông tin liên quan đến cặp đôi đều được dân tình quan tâm.

Những ngày gần đây, từ sau đám cưới "trăm tỷ" của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" Việt Nam – Thắng Ngô diễn ra, cư dân mạng vẫn chưa hết xôn xao về những câu chuyện đời tư kín tiếng của cặp đôi. Cụ thể, nhiều người cho rằng, Thắng Ngô "giàu sang nên đổi vợ" vì khi ông gầy dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng luôn có vợ cũ đồng hành, trải qua cùng ông rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, khán giả còn đào lại phát ngôn ngọt ngào của Thắng Ngô dành cho vợ ngay trên sóng truyền hình vào 2 năm trước. Thế nhưng, giờ đây, Vua cá Koi lại lên xe hoa bên người vợ trẻ kém 13 tuổi. Trên trang cá nhân, ông cũng thường xuyên dành nhiều lời khen ngợi hết mực cho Hà Thanh Xuân.

Sau lễ cưới, chuyện đời tư kín tiếng của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô đang là chủ đề bàn tán - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, có ý kiến còn cho rằng Hà Thanh Xuân đến với Thắng Ngô vì tiền nên vừa cả đôi lứa. Tuy nhiên ít người biết rằng, Hà Thanh Xuân cũng sở hữu một khối tài sản đáng gờm. Mặc dù ít đăng tải lên trang cá nhân nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến dân tình trầm trồ về cuộc sống sang chảnh. Trong một đoạn clip chia sẻ trên trang Youtube cá nhân, Hà Thanh Xuân từng giới thiếu về không gian căn biệt thự triệu đô của mình tại trời Tây. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn sở hữu chiếc xế hộp sang trọng đắt đỏ: "Đây là chiếc xe đầu tiên tôi chọn màu đen, 4 chiếc xe trước tôi đều đi màu trắng nên tới chiếc này cần thay đổi phong thủy. Tôi hy vọng chiếc xe mới này đem lại nhiều may mắn cho mình".

Căn biệt thự triệu đô của Hà Thanh Xuân ở trời Tây - Ản: cắt từ clip Nếu để ý các vlog của Hà Thanh Xuân, có thể thấy cô còn thường xuyên check-in sang chảnh tại những địa điểm du lịch nổi tiếng. Bên cạnh đó, cô còn là tay chơi hàng hiệu xịn sò khi sở hữu nhiều phụ kiện "tiền tỷ". Chỉ với những chi tiết trên, chắc chắn một điều Hà Thanh Xuân hoàn toàn có đủ khả năng tài chính mà không cần dựa dẫm vào Thắng Ngô. Cô cũng sở hữu xế hộp đắt đỏ - Ảnh: Cắt từ clip Hà Thanh Xuân cũng thường xuyên check-in sang chảnh tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng - Ảnh: Cắt từ clip Được biết, vào tháng 4/2021, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô quen biết nhau qua sự giới thiệu của một đạo diễn. Sau nhiều ngày trò chuyện, cả hai nảy sinh tình cảm. Đến tháng 3/2022, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô mới chính thức gặp mặt nhau trực tiếp và từ đó quyết định tiến tới hôn nhân.

Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn chúc phúc Hà Thanh Xuân và 'Vua cá Koi', bất ngờ bị netizen tràn vào phản ứng cực gắt! Ngay sau khi Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip trong lễ cưới của Hà Thanh Xuân và “Vua cá Koi” Ngô Thắng, cư dân mạng đã tràn vào bình luận phản ứng cực gắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nghi-lay-dai-gia-de-nuong-tua-nhung-it-ai-biet-ha-thanh-xuan-cung-so-huu-khoi-gia-tai-khung-truoc-khi-cuoi-467827.html