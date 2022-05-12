Điểm 'gây shock' trong hôn lễ 'Vua cá Koi' Thắng Ngô: Bố chú rể vắng mặt, mẹ chú rể hất tay, cúi mặt, bật khóc gây khó hiểu

Hậu trường 12/05/2022 08:40

Cư dân mạng tiếp tục phát hiện một chi tiết đáng chú ý ngay tại hôn lễ của cặp đôi 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân.

Đám cưới bạc tỷ của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân và “Vua cá Koi” Thắng Ngô được diễn ra tại TP. HCM vào tối ngày 2/5. Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp như Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Thy, MC Kỳ Duyên, Khánh Bình… đã có mặt để chúc mừng giọng ca Bolero. Lễ cưới kết thúc nhưng độ bàn tán của cộng đồng mạng về lùm xùm xung quanh ngày một gia tăng.

Điểm 'gây shock' trong hôn lễ 'Vua cá Koi' Thắng Ngô: Bố chú rể vắng mặt, mẹ chú rể hất tay, cúi mặt, bật khóc gây khó hiểu - Ảnh 1
Đám cưới Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

 

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục phát hiện một chi tiết đáng chú ý ngay tại hôn lễ của cặp đôi. Theo đó, đám cưới của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân suốt buổi tiệc lại vắng mặt bố ruột của "vua cá Koi". Đại diện họ nhà trai lúc này chỉ có mẹ của chú rể, tuy nhiên, biểu cảm lạ của bà tại ngày trọng đại của con trai khiến dân tình tiếp tục thêm một lần nữa xôn xao bàn tán.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi được MC Kỳ Duyên giới thiệu lên sân khấu, mẹ ruột của vị đại gia Thắng Ngô liên tục khóc khi tiến về phía cô dâu chú rể. Nhiều người phát hiện, mẹ ruột có hành động hất tay chú rể, luôn cúi mặt khi đứng trên sân khấu và bật khóc khó hiểu tại sân khấu hôn lễ. Về lý do vắng mặt của bố ruột chú rể, MC Kỳ Duyên lên tiếng giải thích, do ông gặp vấn đề sức khỏe nên không thể có mặt trong ngày vui của con trai. 

Điểm 'gây shock' trong hôn lễ 'Vua cá Koi' Thắng Ngô: Bố chú rể vắng mặt, mẹ chú rể hất tay, cúi mặt, bật khóc gây khó hiểu - Ảnh 2
Điểm 'gây shock' trong hôn lễ 'Vua cá Koi' Thắng Ngô: Bố chú rể vắng mặt, mẹ chú rể hất tay, cúi mặt, bật khóc gây khó hiểu - Ảnh 3
Mẹ ruột Thắng Ngô hất tay chú rể, cúi mặt, bật khóc khó hiểu trong hôn lễ - Ảnh: Chụp màn hình

 

Đáng chú ý, ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Trong đó, phần đông ý kiến đều cho rằng, sở dĩ mẹ ruột đại gia Thắng Ngô bật khóc là vì thương con dâu cũ và cháu nội chứ không phải xúc động vì đám cưới của con trai với người vợ mới.

Hiện tại, vẫn chưa rõ thực hư thái độ của mẹ ruột Thắng Ngô là thế nào, tuy nhiên, vụ việc này vẫn đang được truyền tay nhau và nhận về những bình luận không mấy tích cực.

 

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Từ khóa:   vua cá koi Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân vbiz

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