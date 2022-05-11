Biết tin 'Vua cá Koi' để hết tài sản cho vợ cũ, Hà Thanh Xuân phản ứng thế nào?

Hậu trường 11/05/2022 15:58

Dù đã có một đám cưới viên mãn nhưng "Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân vẫn nhận về nhiều lời bàn tán của cư dân mạng. Mới đây, người trong cuộc đã có động thái phản pháo về những thông tin trên.

Dù đã có một đám cưới viên mãn nhưng "Vua cá Koi" Thắng Ngô và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân vẫn nhận về nhiều lời bàn tán của cư dân mạng khi xuất hiện các tin đồn cho rằng ông Thắng Ngô bỏ người vợ tào khang để đến với mỹ nhân trẻ đẹp còn giọng ca hải ngoại thì bị gắn mác "tiểu tam", đeo bám đại gia giàu có đổi đời.

 

Ban đầu, cả 2 giữ im lặng, khóa các trang mạng xã hội để tránh thị phi. Nhưng sau hơn 1 tuần giữ im lặng, mới đây "vua cá Koi" có động thái phản hồi trên kênh youtube của luật sư Trần Quốc Vũ.

Biết tin 'Vua cá Koi' để hết tài sản cho vợ cũ, Hà Thanh Xuân phản ứng thế nào? - Ảnh 1
'Vua cá Koi' Thắng Ngô chia sẻ với luật sư Trần Quốc Vũ về những ồn ào vừa qua - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, ông Thắng Ngô cho biết không muốn chuyện đời tư bị mang ra bàn tán, đồng thời cũng khẳng định Hà Thanh Xuân không có lỗi trong chuyện này và ông cũng không phải là người vô trách nhiệm với vợ con. 

"Tôi và vợ cũ thống nhất ly hôn được vài tháng rồi sau đó mới quyết định quen và tìm hiểu Xuân. Thứ 2 để giải quyết vấn đề sau ly hôn mà nhiều người luôn xoáy sâu vào là vấn đề tài sản. Tôi không có bất kì mưu lợi bất cứ điều gì cho bản thân.

Vợ chồng tôi chia tay rất văn minh. Tôi để lại cho vợ tất cả tài sản để cô ấy chăm con, mặc dù hàng tháng vẫn có tiền chu cấp. Tôi đâu có giành giật cái gì đâu" - ông Thắng chia sẻ.

Biết tin 'Vua cá Koi' để hết tài sản cho vợ cũ, Hà Thanh Xuân phản ứng thế nào? - Ảnh 2
Ảnh cưới của 'vua cá Koi' Thắng Ngô và vợ cũ - Ảnh: Internet

Cụ thể, ông Thắng cho biết, khi ly hôn, vợ cũ muốn đứng tên cửa hàng cá Koi ở quận 2 - cửa hàng duy nhất và lớn nhất từ trước đến giờ mà ông xây dựng - vị đại gia lập tức đồng ý mà không chần chừ một giây nào. Cuối cùng, cách đây vài tháng, vợ cũ yêu cầu giao "pass" (mật khẩu) tài khoản Ruby Koi Farm, ông cũng đồng ý luôn.

"Tôi không hề đắn đo, suy nghĩ trước bất kì yêu cầu nào từ vợ cũ” - ông Thắng Ngô chia sẻ.

Ngoài ra, "Vua cá Koi" cũng khẳng định ông và Hà Thanh Xuân đến với nhau vì tình yêu. Sau khi ly hôn, ông Thắng đã tâm sự với cô về hoàn cảnh của mình, về việc ông để lại tài sản cho vợ cũ. Giọng ca hải ngoại tỏ ra đồng cảm và vẫn chấp nhận kết hôn với "vua cá Koi".

Biết tin 'Vua cá Koi' để hết tài sản cho vợ cũ, Hà Thanh Xuân phản ứng thế nào? - Ảnh 3
Hà Thanh Xuân kết hôn cùng 'vua cá Koi' Thắng Ngô - Ảnh: Internet

"Khi quen Hà Thanh Xuân, tôi không giấu bất cứ điều gì, cô ấy biết hết. Nếu vì tiền, chắc chắn Xuân không chọn tôi vì có rất nhiều đại gia theo đuổi cô ấy. Tôi không hoàn hảo, cô ấy cũng vậy và chúng tôi yêu nhau" -  vị đại gia nói thêm.

Cuối bài chia sẻ, vị đại gia hy vọng, trong thời gian tới, sự việc này có thể được nhìn nhận theo "đúng bản chất thật của nó".

"Nếu tôi có sai với một ai đó, tôi xin nhận trách nhiệm, các bạn có thể mắng chửi tôi nhưng tôi mong các bạn đừng động vào những người phụ nữ của cuộc đời tôi, cũ hay mới gì cũng vậy" - ông Thắng Ngô chia sẻ.

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