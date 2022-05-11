Giữa lúc thị phi 'bủa vây', quá khứ của Hà Thanh Xuân bất ngờ được hé lộ: Nghi vấn 'giựt chồng' của người có ơn với mình để lấy 'tấm thẻ xanh' Mỹ

Mới đây, một kênh Youtube hải ngoại đã đăng tải đoạn clip bóc trần toàn bộ cách thức để Hà Thanh Xuân lấy được thẻ xanh Mỹ - hợp pháp hóa quyền công dân tại Mỹ.

Thời gian gần đây, đại gia cá Koi - Thắng Ngô và vợ trẻ kém 13 tuổi tên Hà Thanh Xuân nhận về nhiều quan tâm của dân mạng. Ngay khi hôn lễ kết thúc, ngoài những lời chúc mừng hạnh phúc, cặp đôi cũng dính không ít thị phi. Theo đó, nếu Thắng Ngô bị mắng "giàu đổi bạn sang đổi vợ" khi bỏ người vợ tào khang để "đi thêm bước nữa", còn giọng ca hải ngoại bị gắn mác tiểu tam, bám đại gia giàu có đổi đời. Ngay giữ lúc thị phi "bủa vây", một kênh Youtube hải ngoại đã đăng tải đoạn clip bóc trần toàn bộ cách thức để Hà Thanh Xuân lấy được "thẻ xanh" để hợp pháp hóa quyền công dân tại Mỹ.

Đại gia Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet Cụ thể, trong clip, chủ kênh Youtube cho biết anh đã tìm hiểu kỹ trên các trang thông tin và phát hiện ra một bài đăng kể chi tiết về quá trình định cư Mỹ của nữ ca sĩ sinh năm 1988. Người này cho biết: "Trước khi đến Mỹ, Hà Thanh Xuân từng đoạt giải tại một cuộc thi hát ở TP.HCM. Sau đó, cô sang Mỹ theo diện du học sinh và sống nhờ tại gia đình anh Bình (có vợ và 3 con gái). Nhưng đến khi hết hạn Visa, nữ ca sĩ không muốn về lại nước nên nghĩ đến cách dụ dỗ anh Bình bỏ vợ con để theo mình". "Sau khi rời bỏ vợ con, anh Bình liền thuê một ngôi nhà cho cả hai cùng sống. Không những thế, anh còn tặng cho Hà Thanh Xuân một chiếc xe hơi và dùng tiền bạc, của cải để lo lót cho cô vào một trung tâm ca nhạc lớn tại hải ngoại. Đến khi mọi sự thành công thì Hà Thanh Xuân đã quyết định rời đi", người này chia sẻ thêm.

Một kênh Youtube hải ngoại đã đăng tải đoạn clip bóc trần toàn bộ cách thức để Hà Thanh Xuân lấy được thẻ xanh Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, Youtuber này cũng cho biết rằng trước khi kết hôn với "vua cá Koi", Hà Thanh Xuân đã từng có một đời chồng, thậm chí còn là "tiểu tam" giựt chồng của người có ơn với mình để lấy được tấm thẻ xanh của Mỹ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một chiều từ kênh Youtube trên, thực hư ra sao phía chính chủ vẫn chưa hề lên tiếng đính chính hay xác nhận. Về cuộc hôn nhân với đại gia U50, Hà Thanh Xuân cũng dính nghi vấn chen chân vào gia đình của "vua cá Koi". Tuy nhiên, chính vị đại gia này đã lên clip phủ nhận hoàn toàn thông tin này. Ông cho biết vấn đề "tiểu tam" đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của vợ ông. Đồng thời, vị đại gia đã đưa tin nhắn cho người bên cạnh xem tin nhắn của người bạn mình giới thiệu Hà Thanh Xuân cho mình. Thời điểm này là 23/5/2021, khi đó, ông đã ly hôn vợ cũ.

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