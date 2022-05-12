Vụ ly hôn ồn ào của 'vua cá Koi' và vợ cũ: Bạn thân ngậm ngùi 'nói lời ruột gan', bày tỏ sự lo ngại đến một nhân vật đặc biệt

Liên quan đến những đồn đoán suốt thời gian qua, mới đây, trên trang cá nhân, một tài khoản mạng xã hội tên V.N. được cho là bạn của vị đại gia và vợ cũ đã lên tiếng nói rõ sự việc.

Dù đã có một đám cưới viên mãn nhưng " vua cá Koi " Thắng Ngô và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân vẫn nhận về nhiều lời bàn tán của cư dân mạng khi xuất hiện các tin đồn cho rằng ông Thắng Ngô bỏ người vợ tào khang để đến với mỹ nhân trẻ đẹp còn giọng ca hải ngoại thì bị gắn mác "tiểu tam", đeo bám đại gia giàu có đổi đời.

Theo đó, trong bài viết, người này cho hay bản thân không hóng drama, không đu trend nhưng với cương vị là người bạn với vị đại gia và vợ cũ hơn 10 năm, V.N. dù rất buồn nhưng vẫn khẳng định: "Vợ chồng họ chia tay rất đàng hoàng văn minh và tự thỏa thuận mọi vấn đề! không hề có tranh chấp! Mọi người thân bạn bè đều tôn trọng quyết định của họ!".

Lướt một vòng trang cá nhân, bên cạnh những hình ảnh, video về cá Koi, người này cũng chia sẻ ảnh chụp cùng với bà Thanh Đào - vợ cũ ông Thắng Ngô, cho thấy mối quan hệ thân thiết của đôi bên.

Bài viết của bạn thân vợ chồng vị đại gia - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng theo tài khoản này, trong chuyện tình cảm, chỉ người trong cuộc mới biết và chịu trách nhiệm về việc làm của mình nhưng một bộ phận dư luận lại đẩy mọi chuyện đi quá xa. Đáng chú ý, người này cũng bày tỏ sự quan tâm đến con chung 12 tuổi của hai vợ chồng vị đại gia khi phải đối mặt với "muôn ngàn dư luận xâu xé vào cha mẹ mình".

"Cháu bé sẽ sống như thế nào giữa muôn ngàn dư luận xâu xé vào cha mẹ mình như vậy? Làm sao cháu học tập tốt khi bạn bè, người quen xung quanh xì xào chỉ trỏ về cha mẹ mình?

Lỗi phải trái của người lớn đừng bắt trẻ con phải gánh chịu, hãy cho cháu một tuổi thơ tươi sáng! Xin mọi việc hãy dừng lại!" - trích bài viết của tài khoản trên.

Bài viết nhận được đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ ý kiến của V.N. cũng như thể hiện sự quan tâm với con gái nhỏ của cặp đôi.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Vừa qua, "vua cá Koi" Thắng Ngô cũng đã có động thái phản hồi về những ồn ào trong chuyện tình cảm của mình trên kênh youtube của luật sư Trần Quốc Vũ.

Hà Thanh Xuân kết hôn cùng 'vua cá Koi' Thắng Ngô - Ảnh: Internet

"Tôi và vợ cũ thống nhất ly hôn được vài tháng rồi sau đó mới quyết định quen và tìm hiểu Xuân. Thứ 2 để giải quyết vấn đề sau ly hôn mà nhiều người luôn xoáy sâu vào là vấn đề tài sản. Tôi không có bất kì mưu lợi bất cứ điều gì cho bản thân.

Vợ chồng tôi chia tay rất văn minh. Tôi để lại cho vợ tất cả tài sản để cô ấy chăm con, mặc dù hàng tháng vẫn có tiền chu cấp. Tôi đâu có giành giật cái gì đâu" - ông Thắng chia sẻ.