Lý Nhã Kỳ bất ngờ bật khóc trong buổi ra mắt phim mới, làm khán giả xót xa hơn khi tiết lộ sự thật phía sau

Theo đó, Lý Nhã Kỳ chia sẻ và không quên gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ. Cụ thể, trong giây phút đó cô đã bật khóc và không nói nên lời. Cô cho biết rằng: "Có lẽ trái tim đã quá khó khăn, nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ anh chị em nghệ sĩ cũng như toàn thể khán giả".

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã có buổi ra mắt bộ phim "Kẻ thứ 3" do cô và tài tử Han Jae Suk thủ vai chính. Được biết bộ phim này đã tiêu tốn rất nhiều kinh phí cũng như thời gian công sức của nữ diễn viên khi liên tiếp gặp những sự cố không mong muốn. Có mặt tại buổi gặp gỡ giao lưu người hâm mộ về phim, Lý Nhã Kỳ đã không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động khi phát biểu, chia sẻ trên sân khấu.

Lý Nhã Kỳ xúc động trong buổi ra mắt phim "Kẻ thứ 3". - Ảnh chụp màn hình

Theo như cô chia sẻ, bản thân không phải là người chủ động để làm bộ phim nhưng vì tinh thần cũng như trách nhiệm, lòng đam mê với nghề nên Lý Nhã Kỳ đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành bộ phim tốt nhất trong sự mong chờ của đông đảo khán giả. Có thể trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn không thể nói hết, thế nhưng khi nhìn thấy bản thân cũng như ekip được khán giả cũng như giới truyền thông quan tâm, cô vô cùng cảm kích và biết ơn. Song song đó, sự có mặt của toàn bộ khán giả tại phòng họp báo cũng khiến Lý Nhã Kỳ xúc động, không thể diễn tả nên lời.

Khán giả dành lời ngợi khen và động viên chân thành đến nữ nghệ sĩ. - Ảnh chụp màn hình

Qua những chia sẻ thật lòng của Lý Nhã Kỳ, người hâm mộ không khỏi xót xa và gửi những lời động viên, khích lệ chân thành nhất tới nữ nghệ sĩ. Có thể thấy đa số mọi người đều mong muốn cho bộ phim ra mắt thành công tốt đẹp và sẽ nhận được nhiều phản ứng tích cực từ chính khán giả:

- Chúc mừng chị mãi đỉnh rất xuất sắc

- Chúc bộ phim của nhã kỳ ,thành công đại thành công nhé em.

- Thấy phụ nữ khóc liền kêu người lấy giấy cho lau nước mắt,đúng là đàn ông.

- Sau 2 người k tưởng tác tình cảm cho tăng hiệu ứng tốt cho phim nhỉ , đứng xa nhau thế.

- Chúc mừng anh chi rất xuất sắc nhiều cố lên nhé.

Lý Nhã Kỳ chia sẻ trong buổi ra mắt phim mới. - Ảnh chụp màn hình

Được biết bộ phim "Kẻ thứ 3" đã được chính thức bấm máy từ 4 năm trước, do 2 năm covid, nhà sản xuất cũ vỡ nợ và gặp phải khó khăn về khoảng cách ngôn ngữ giữa ekip Hàn Quốc – Việt Nam, hành trình phục hồi phim và rất nhiều chuyện phía sau hậu trường còn phải nhắc tới. Chính vì vậy, khoảnh khắc khi bộ phim ra mắt và nhận được lời khen ngợi từ khán giả khiến Lý Nhã Kỳ đã vô cùng xúc động.