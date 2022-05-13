Lý Nhã Kỳ để lộ khuôn mặt méo lệch trong buổi livestream phát biểu cảm nghĩ sau khi công chiếu 'Kẻ Thứ Ba', khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vào tối ngày 12/5 vừa qua, Lý Nhã Kỳ đã có buổi tổ chức ra mắt phim Kẻ thứ ba với sự tham gia của một dàn sao đình đám, nổi tiếng như Sam, Nam Thư, Wowy, Lynk Lee, Vũ Cát Tường, Puka, bộ đôi DJ Mie và Hồng Thanh, Song Luân, MC Đại Nghĩa,…

Lý Nhã Kỳ chụp cùng dàn sao đình đám trong buổi ra mắt phim "Kẻ thứ ba". - Ảnh: FBNV.

Có thể thấy đến tối muộn cùng ngày, sau khi buổi công chiếu về phim "Kẻ thứ ba" vừa kết thúc, người đẹp Lý Nhã Kỳ đã nhanh chóng di chuyển về nhà và tranh thủ màn phát trực tiếp trên trang cá nhân của mình để có thể trò chuyện, tương tác với người hâm mộ được nhiều hơn.

Nữ diễn viên nghẹn ngào, xúc động cho biết rằng:

"Hôm nay là suất chiếu sớm và có bán vé phim Kẻ thứ ba. Không ngờ là phim bán được vé nhiều đến thế. Hiện tại, Kỳ đang ngồi trong phòng ngủ của mình. Tới giờ vẫn chưa ăn 1 cái gì hết và đầu bếp mới mang cháo lên. Không biết tại sao lại cảm thấy không đói nữa. Không đói vì mình quá hạnh phúc hay không tin rằng chiếc thuyền của Kẻ thứ ba đã cập bến. Kỳ không biết phải nói sao cho hết cái sự hạnh phúc này".

Nhận thấy người đẹp gốc Vũng Tàu rất hạnh phúc, phấn khởi khi "đứa con" tinh thần của mình đã may mắn khi có được sự đón nhận nhiệt tình, ủng hộ từ đông đảo bạn bè, người thân và khán giả. Có lẽ đối với Lý Nhã Kỳ mà nói, bộ phim Kẻ thứ ba có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Nó chứa đựng biết bao mồ hôi, công sức, thời gian, nước mắt và sự tâm huyết của cô trong đó.

Nữ diễn viên xuất hiện với khuôn mặt méo lệch, chiếc cằm nhọn hoắt, đôi mắt vô hồn thiếu sức sống. - Ảnh chụp màn hình.

Song song đó, phần lớn người hâm mộ còn đổ dồn sự chú ý vào nhan sắc của Lý Nhã Kỳ ở độ tuổi U40. Có thể thấy thông qua camera thường, nữ diễn viên xuất hiện với khuôn mặt méo lệch, chiếc cằm thì nhọn hoắt, đôi mắt trở nên vô hồn thiếu sức sống. Mặc dù đã được trang điểm kỹ càng từng đường nét nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn khiến khán giả nghi ngờ về nhan sắc thực, thậm chí còn cho rằng cô nàng đã can thiệp dao kéo.

Thế nhưng, hầu hết ở những video tự quay từng đăng tải trước đó, Lý Nhã Kỳ lại sở hữu một khuôn mặt cân đối, xinh đẹp, xuất hiện với dáng vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Dường như việc ngồi ở những nơi thiếu ánh sáng và có thể góc đặt máy quay không phù hợp cho lắm, đã khiến nhan sắc của nữ diễn viên phần nào bị "dìm" một cách thảm hại so với thực tế thường thấy.