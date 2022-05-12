Lý Nhã Kỳ tung ảnh 'e ấp' bên một sao nam đình đám từng tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, mối quan hệ đặc biệt được tiết lộ sau nhiều năm

Hậu trường 12/05/2022 08:22

Sự xuất hiện của sao nam này trong dự án mới của Lý Nhã Kỳ khiến dân tình ngỡ ngàng.

Những năm gần đây, Lý Nhã Kỳ trở lại hoạt động nghệ thuật rất sôi nổi sau thời gian dài tập trung làm kinh doanh. Sắp tới đây, "mợ chảnh" còn có sự tái xuất màn ảnh rộng với vai trò nữ chính và nhà sản xuất phim, đóng cùng nam diễn viên Hàn Quốc.

Thời gian qua, “chị đẹp” Lý Nhã Kỳ liên tục vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ khi liên tục đăng tải nhiều hình ảnh tình tứ, thân mật. Mới đây nhất, nữ diễn viên lại càng khiến dân tình thêm một phen bàn tán khi tung thêm bộ ảnh mới cùng nam diễn viên đình đám Bình Minh. Trong ảnh, cả 2 có nhiều cử chỉ thân mật như ôm ấp, tựa vai, kề má,...

Lý Nhã Kỳ tung ảnh 'e ấp' bên một sao nam đình đám từng tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, mối quan hệ đặc biệt được tiết lộ sau nhiều năm - Ảnh 1
Bình Minh sẽ tham gia một vai diễn trong phim điện ảnh sắp khởi chiếu của Lý Nhã Kỳ sản xuất - Ảnh: Internet

Lý do của sự ngỡ ngàng này bởi trước đến nay chưa bao giờ thấy một trong hai đều không chia sẻ hay tương tác với đối phương trên mạng xã hội và hiếm hoi gặp nhau trong các sự kiện ngoài đời. Theo thông tin của Đời sống và Pháp luật, Bình Minh và Lý Nhã Kỳ vốn quen biết từ lâu và còn chơi rất thân ngoài đời.

Lý Nhã Kỳ tung ảnh 'e ấp' bên một sao nam đình đám từng tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, mối quan hệ đặc biệt được tiết lộ sau nhiều năm - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ tung ảnh 'e ấp' bên một sao nam đình đám từng tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, mối quan hệ đặc biệt được tiết lộ sau nhiều năm - Ảnh 3
Cả 2 có mối quan hệ thân thiết ngoài đời - Ảnh: Internet

Trong dự án phim điện ảnh mới sắp ra mắt lần này, Lý Nhã Kỳ đã ngỏ lời mời Bình Minh tham gia và chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm với cô. Trước đó, mặc dù nam diễn viên đã tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong 2-4 năm nhưng vì mối quan hệ thân thiết mà Bình Minh không ngần ngại “phá lệ” một lần.

Lý Nhã Kỳ tung ảnh 'e ấp' bên một sao nam đình đám từng tuyên bố tạm dừng nghệ thuật, mối quan hệ đặc biệt được tiết lộ sau nhiều năm - Ảnh 4
Mặc dù tuyên bố tạm dừng nghệ thuật vài năm nhưng Bình Minh nhận lời tham gia phim của Lý Nhã Kỳ vì mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet

Bình Minh được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai và cách diễn ngày càng trưởng thành theo năm tháng, luôn sở hữu khí chất lịch lãm hiếm sao nam nào có được. Chia sẻ thêm về chuyện nhận lời tham gia dự án mới của Lý Nhã Kỳ, Bình Minh thú thật thời gian qua anh đều từ chối rất nhiều lời mời đóng phim, chỉ tập trung cho kinh doanh. Lần này trở lại với màn ảnh rộng, khán giả hoàn toàn có lý do để kỳ vọng vào vai diễn của nam siêu mẫu.

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Trên fanpage chính thức của mình, Lý Nhã Kỳ đã có buổi livestream để trò chuyện với fan về cuộc sống hiện tại của mình. Cô tiết lộ sau khi ra mắt Kẻ Thứ 3 sẽ cố gắng có một đám cưới trong năm sau.

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