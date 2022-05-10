Sau quảng bá phim mới với Han Jae Suk, Lý Nhã Kỳ bất ngờ tuyên bố sẽ cố gắng có một 'đám cưới' trong năm sau

Lý Nhã Kỳ là một trong những sao nữ nổi tiếng tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt. Dù không thường xuyên hoạt động nghệ thuật nhưng cô vẫn sở hữu khối tài sản lớn nhờ tài kinh doanh. Ở độ tuổi U40, cựu đại sứ du lịch Việt Nam có cuộc sống sung túc đáng mơ ước. Thế nhưng, nhiều fan hâm mộ của cô vẫn sốt sắng không ngừng khi thần tượng mãi không chịu công khai bạn trai hay tính chuyện kết hôn.

Mới đây, vào tối 9/5, Lý Nhã Kỳ đã có buổi livestream trên fanpage chính thức của mình để trò chuyện với fan về cuộc sống hiện tại cũng như chia sẻ những thông tin về phim điện ảnh Kẻ Thứ 3 - đóng cùng Han Jae Suk . Tại buổi trò chuyện, mợ chảnh Lý Nhã Kỳ đã tiết lộ việc làm đầu tiên của bản thân sau khi ra mắt Kẻ Thứ 3 là tìm người yêu.

Cụ thể, nữ diễn viên cho biết thời gian qua cô rất buồn lòng và luôn thắc mắc vì sao ông Trời không ban người yêu cho mình. Lý Nhã Kỳ tiết lộ thêm sau khi trình làng Kẻ Thứ 3 với khán giả và đi thảm đỏ tại Liên hoan phim Cannes, cô sẽ đi tìm định mệnh của đời mình. Đặc biệt, cô hi vọng trong năm sau, bản thân sẽ cố gắng có một... đám cưới.

Chia sẻ của Lý Nhã Kỳ khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã đến lúc phải tìm cho mình một bờ vai vững chắc để nương tựa những lúc yếu lòng. Khán giả gửi nhiều lời chúc đến nữ diễn viên, mong rằng các dự án sắp tới của cô sẽ thành công. Và bản thân nữ diễn viên xinh đẹp sẽ tìm được một nửa còn lại của đời mình.

Lý Nhã Kỳ và bạn diễn Han Jae Suk - Ảnh: Internet

Được biết, vào ngày 10/5, Lý Nhã Kỳ sẽ đến sân bay đón bạn diễn Han Jae Suk đến Việt Nam và sẽ có buổi giao lưu tiếp tục với fan.