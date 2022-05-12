Vừa tuyên bố muốn kết hôn vào năm sau, Lý Nhã Kỳ còn bất ngờ lộ bụng bầu vượt mặt, thông báo tin quan trọng tới khán giả?

Sau thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh riêng, sắp tới đây, Lý Nhã Kỳ sẽ đánh dấu sự trở lại của mình bằng một vai nữ chính. Được biết, đây là bộ phim điện ảnh do chính Lý Nhã Kỳ làm nhà sản xuất.

Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ phủ sóng khắp các truyền hình khi tích cực tham gia gameshow. Đặc biệt, sắp tới, còn khởi chiếu bộ phim do mình làm nhà sản xuất - Ảnh: Internet

Trong thời gian háo hức chờ đợi ngày khởi chiếu, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng tải hình ảnh mang bụng bầu vượt mặt. Đáng chú ý, cô còn đính kèm thêm hình ảnh que thử thai 2 vạch gây nhiều sự tò mò đến người hâm mộ và khán giả. Lý Nhã Kỳ chia sẻ: “Chỉ còn ngày mai nữa là tới ngày Mợ Chảnh… sinh con rồi. Sau 4 năm thai nghén đầy gian nan, “em bé kiên cường” này cuối cùng cũng tới ngày được công chiếu khắp các rạp toàn quốc! Hãy đón xem nha các khán giả ơi.”.