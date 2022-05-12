Vừa tuyên bố muốn kết hôn vào năm sau, Lý Nhã Kỳ còn bất ngờ lộ bụng bầu vượt mặt, thông báo tin quan trọng tới khán giả?

Hậu trường 12/05/2022 14:07

Trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ bất ngờ thông báo tin chấn động sắp đón con đầu lòng sau thời gian dài “thai nghén”.

Sau thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh riêng, sắp tới đây, Lý Nhã Kỳ sẽ đánh dấu sự trở lại của mình bằng một vai nữ chính. Được biết, đây là bộ phim điện ảnh do chính Lý Nhã Kỳ làm nhà sản xuất.

Vừa tuyên bố muốn kết hôn vào năm sau, Lý Nhã Kỳ còn bất ngờ lộ bụng bầu vượt mặt, thông báo tin quan trọng tới khán giả? - Ảnh 1
Thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ phủ sóng khắp các truyền hình khi tích cực tham gia gameshow. Đặc biệt, sắp tới, còn khởi chiếu bộ phim do mình làm nhà sản xuất - Ảnh: Internet

Trong thời gian háo hức chờ đợi ngày khởi chiếu, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng tải hình ảnh mang bụng bầu vượt mặt. Đáng chú ý, cô còn đính kèm thêm hình ảnh que thử thai 2 vạch gây nhiều sự tò mò đến người hâm mộ và khán giả. Lý Nhã Kỳ chia sẻ“Chỉ còn ngày mai nữa là tới ngày Mợ Chảnh… sinh con rồi. Sau 4 năm thai nghén đầy gian nan, “em bé kiên cường” này cuối cùng cũng tới ngày được công chiếu khắp các rạp toàn quốc! Hãy đón xem nha các khán giả ơi.”.

Vừa tuyên bố muốn kết hôn vào năm sau, Lý Nhã Kỳ còn bất ngờ lộ bụng bầu vượt mặt, thông báo tin quan trọng tới khán giả? - Ảnh 2
Lý Nhã Kỳ thông báo 4 năm thai nghén sắp đón 'ém bé' chào đời - Ảnh: Chụp màn hình

Hóa ra đây chỉ là hình ảnh một trong những phân cảnh trong bộ phim điện ảnh của Lý Nhã Kỳ sản xuất sắp được công chiếu sắp tới. Hình ảnh như một cách quảng cáo bộ phim tới khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ tỏ ý thích thú và phấn khích trước tạo hình mang bầu này của Lý Nhã Kỳ. Qua những hình ảnh được hé lộ về bộ phim cũng gây nhiều sự tò mò cho khán giả.

Vừa tuyên bố muốn kết hôn vào năm sau, Lý Nhã Kỳ còn bất ngờ lộ bụng bầu vượt mặt, thông báo tin quan trọng tới khán giả? - Ảnh 3
Vừa qua, nữ diễn viên ra đón bạn diễn Hàn Quốc tại sân bay để chuẩn bị cho buổi công chiếu - Ảnh: Internet

Được biết, phim điện ảnh lần này, Lý Nhã Kỳ sẽ kết hợp cùng bạn diễn người Hàn Quốc là tài tử Han Jaesuk. Theo thông tin của Đời sống và Pháp luật, Chia sẻ về quá trình hoàn thiện bộ phim, nam tài tử cho biết: “Lúc nhận lời tham gia phim, tôi không ngờ mình trải nhiều gian nan đến vậy. Tuy nhiên, cách làm việc chuyên nghiệp của ê kíp Việt Nam và Lý Nhã Kỳ khiến tôi cảm kích, quyết tâm hỗ trợ cô ấy hết mức. Chứng kiến đại dịch làm ngành giải trí toàn cầu điêu đứng, tôi từng thở dài, thầm nghĩ phim có thể bị đắp chiếu vĩnh viễn. Khi nghe Lý Nhã Kỳ thông báo phim sắp ra rạp với tên mới, tôi rất vui".

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