Được biết, cô nàng và chàng diễn viên chỉ đang hợp tác tạo nên những hình ảnh nhằm mục đích quảng bá cho bộ phim chiếu rạp "Kẻ thứ 3" sắp ra mắt nhưng những hình ảnh này chân thật như một cặp đôi yêu nhau thực thụ đến mức rất nhiều sao Việt bình luận dưới bài viết ngỏ ý “đẩy thuyền”, sao tác phim giả thành thật để “thoát ế” cho mỹ nhân Lý Nhã Kỳ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tiết lộ nam tài tử Han Jae Suk chính là gu đàn ông của cô.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ vừa đăng tải bài viết đi kèm hàng loạt ảnh ngọt ngào cực tình tứ bên cạnh nam tài tử ngoại quốc Han Jae Suk . Cả hai cực kì đẹp đôi và diễn từ nhiều cảnh mặt sát mặt, vai kề vai đến cảnh ôm nhau tình nồng ý đậm.

Vào tối nay ngày 12/5 , buổi công chiếu bộ phim "Kẻ thứ 3" của cô sẽ được diễn ra tại cụm rạp BHD ở TP.HCM. Ngày 10/5 vừa qua, Lý Nhã Kỳ đã đích thân đi chiếc xế hộp gần 40 tỷ ra sân bay Tân Sơn Nhất chỉ để đón nam tài tử.

Sự kiện Lý Nhã Kỳ đón Han Jae Suk ở sân bay ngay lập tức gây chú ý cao độ - Ảnh: Internet

Vì muốn hỗ trợ Lý Nhã Kỳ quảng bá bộ phim, Han Jae Suk liền lên lịch làm việc ngay khi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Anh thẳng thắn: "Tôi thấy bản thân có lỗi với cô ấy (Lý Nhã Kỳ) vì đến tận giờ này mới bay sang được. Do đó, tôi sẽ cố gắng hết sức trong việc giao lưu với khán giả, trả lời báo đài Việt Nam, để giúp ê-kíp đưa Kẻ thứ 3 tiếp cận đông đảo người xem nhất có thể".

Cụ thể, suốt 2 ngày qua, nam diễn viên liên tục tham gia nhiều hoạt động khác nhau: từ trả lời phỏng vấn báo chí, quay clip viral đến chụp hình ở studio (photoshoot). “Tôi rất ngạc nhiên lúc nghe Kỳ bảo, cô muốn dự án được “truyền thông mộc”, tức có sao nói nấy chứ không muốn sử dụng chiêu trò. Đây là nước đi liều lĩnh nhất mà tôi từng biết từ lúc theo đuổi nghiệp diễn tới nay”, ngôi sao Giày thủy tinh cho biết.

Suốt 2 ngày qua, nam diễn viên liên tục tham gia nhiều hoạt động khác nhau cùng Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet

Chia sẻ cảm nghĩ về 2 ngày đồng hành cùng ê-kíp Kẻ thứ 3, Han Jae Suk chẳng tiếc lời khen ngợi: "Không chỉ tôi đâu, cả đạo diễn phim Kẻ thứ 3 là Park Hee Jun cũng nhận xét rằng ê-kíp cực kỳ chuyên nghiệp và luôn cháy hết mình vì dự án. Điều đó đã giúp tôi lấy lại cảm hứng làm việc sau thời gian dài rời ngành giải trí do đại dịch".

Han Jae Suk là nam diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh từng được đông đảo khán giả Việt Nam yêu thích qua hàng loạt phim truyền hình đình đám như Người mẫu (1997), Tình yêu trong sáng (2000) Giày thủy tinh (2002)… Năm 2002, anh và Park Sol Mi về chung một nhà, cô là nữ chính trong phim "Bản tình ca mùa đông".

Năm 2018 anh khiến khán giả Việt thích thú khi sang nước ta đóng vai nam chính trong dự án phim điện ảnh "Bí mật thiên đường" kết hợp cùng Lý Nhã Kỳ. Được biết, đây là dự án phim điện ảnh hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.

Han Jea Suk và Lý Nhã Kỳ chụp nhiều bộ ảnh quảng bá cho phim Kẻ thứ 3 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì nhà sản xuất phim gặp vấn đề về tài chính nên không thể tiếp tục bộ phim. Chưa kịp công chiếu, phim đứng trước nguy cơ "chết yểu" do chỉ mới bắt đầu quay những phân cảnh đầu tiên. Giữa tình thế không mấy khả quan, người đẹp Lý Nhã Kỳ đã quyết định bao thầu nguyên dự án, trở thành nhà sản xuất bất đắc dĩ và cố hết sức để hoàn tất bộ phim đang dang dở.