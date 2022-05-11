Huy Trần khoe cận cảnh nhẫn cưới, hạnh phúc chia sẻ hậu 'hôn lễ thế kỷ'

Huy Trần và Ngô Thanh Vân vừa trở về nhà sau khi hôn lễ diễn ra tốt đẹp vào ngày 8/5 vừa qua đồng thời chia sẻ cảm xúc hậu 'đám cưới thế kỷ'.

Ngày 8/5 vừa qua 'đám cưới thế kỷ' của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã được tổ chức tại một trong những resort sang chảnh nhất ở Đà Nẵng cùng 50 khách mời tham dự bao gồm gia đình hai bên, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp của nữ diễn viên. Tại đây cặp đôi hot nhất nhì Showbiz Việt đã nói lời nguyện thề trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và bạn bè. Khi đọc lời thề nguyện, cả hai đã không giấu được sự xúc động và rơi nước mắt. “Đả nữ màn ảnh” đỏ hoe mắt nói: “Cảm ơn Huy đã có mặt trong cuộc đời của Vân. Vân đã chờ Huy hết 12 năm. 12 năm qua không có ngày nào Vân không có hy vọng là người đó sẽ đến”. Huy Trần rung rung: “Vân đã cho Huy Thấy được thế nào là tình yêu. Yêu Vân, Huy thực sự hạnh phúc”.

Ngô Thanh Vân cho hay mình đã sẵn sàng làm vợ và làm mẹ ở tuổi 43 - Ảnh: Internet 'Đả nữ màn ảnh Việt' hạnh phúc chia sẻ trong ngày cưới rằng cô đã gặp được Huy Trần sau 12 năm cô đơn lẻ bóng và chờ đợi một tấm chân tình, cô còn cho hay mình đã sẵn sàng làm mẹ và làm vợ ở tuổi 43. 2 ngày sau hôn lễ, Ngô Thanh Vân hạnh phúc dành lời cảm ơn tới những người đã tạo nên điều tuyệt vời cho ngày trọng đại của cô. “Biết nói gì hơn hai chữ hạnh phúc viên mãn. Một ngày thật sự tuyệt vời đối với hai đứa. Thức dậy hôm qua mà vẫn chưa tỉnh lại vì những niềm vui và tiếng cười còn văng vẳng trong tai…”, nữ diễn viên viết.

Ngô Thanh Vân rạng rõ và hạnh phúc bên chú rể - Ảnh: Internet Mới đây trên trang Instagram cá nhân, ông xã Huy Trần của 'đả nữ' đã cập nhật trạng thái của anh và bà xã hậu một tuần chuẩn bị và tổ chức hôn lễ ngày 8/5. Ngoài ra nam CEO còn khoe khéo cận cảnh cặp nhẫn cưới tới người hâm mộ đã yêu mến và dành lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho cặp đôi đình đám này. Nam CEO khoe khéo cặp nhẫn cưới đến người hâm mộ cùng cảm xúc hậu hôn lễ - Ảnh: IGNV Cụ thể, nam CEO đăng tải những bức ảnh hậu trường ngày cưới cùng với dòng chia sẻ: "Một cuối tuần và một đám cưới thật đáng nhớ. Chúng tôi đã khóc, đã cưới và nhún nhảy từ trong lồng ngực. Chúng tôi mới trở về nhà và sẽ cần ít nhất khoảng 24 tiếng đồng hồ chỉ để ngủ. Cảm ơn mọi người vì những lời chúc phúc ấm áp từ tận đáy lòng. Vân và Huy yêu mọi người rất nhiều". Anh còn 'đăng đàn' khoảnh khắc cặp đôi cùng anh em ruột hội ngộ sau 6 năm không gặp - Ảnh: IGNV Để chuẩn bị và tổ chức cho ngày trọng đại nhất cuộc đời, không khó nhận thấy cặp vợ chồng son đã chăm chút và dồn không ít tâm ý, sức lực để hôn lễ được diễn ra tốt đẹp, ấn tượng nhất. Dù có chút mệt mỏi nhưng Ngô Thanh Vân và ông xã đều luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Thậm chí còn đích thân đón khách mời tại sân bay, đặt những phòng nghỉ hạng sang và chăm chút từng món quà nhỏ, đến nơi ăn nghỉ tại resort Đà Nẵng.

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