Hậu buổi ra mắt "Kẻ thứ ba": Lý Nhã Kỳ đổ bệnh, tình trạng sức khỏe đáng báo động, Nam Thư bày tỏ sự lo lắng

Hậu trường 13/05/2022 15:04

Hậu buổi ra mắt phim mới, thông tin Lý Nhã Kỳ đổ bệnh khiến Nam Thư và người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Tối ngày 12/5 vừa qua, Lý Nhã Kỳ đã chính thức cho ra mắt bộ phim "Kẻ Thứ 3" với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám như Sam, Nam Thư, Wowy, Lynk Lee, Vũ Cát Tường, Puka, bộ đôi DJ Mie và Hồng Thanh, Song Luân, MC Đại Nghĩa…Đặc biệt là sự xuất hiện của nam tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk.

 

Buổi ra mắt phim của Lý Nhã Kỳ đã diễn ra với sự tham gia của dàn nhân vật chính và kết thúc thành công tốt đẹp với sự đón nhận từ đông đảo người hâm mộ ở khắp cả nước. 

Hậu buổi ra mắt 'Kẻ thứ ba': Lý Nhã Kỳ đổ bệnh, tình trạng sức khỏe đáng báo động, Nam Thư bày tỏ sự lo lắng - Ảnh 1
Hậu buổi ra mắt 'Kẻ thứ ba': Lý Nhã Kỳ đổ bệnh, tình trạng sức khỏe đáng báo động, Nam Thư bày tỏ sự lo lắng - Ảnh 2
Hậu buổi ra mắt 'Kẻ thứ ba': Lý Nhã Kỳ đổ bệnh, tình trạng sức khỏe đáng báo động, Nam Thư bày tỏ sự lo lắng - Ảnh 3
Những hình ảnh trong buổi ra mắt phim Nam Thư đăng tải - Ảnh: FBNV

“Hôm nay là suất chiếu sớm và có bán vé phim Kẻ thứ ba. Không ngờ là phim bán được vé nhiều đến thế. Hiện tại, Kỳ đang ngồi trong phòng ngủ của mình. Tới giờ vẫn chưa ăn 1 cái gì hết và đầu bếp mới mang cháo lên. Không biết tại sao lại cảm thấy không đói nữa. Không đói vì mình quá hạnh phúc hay không tin rằng chiếc thuyền của Kẻ thứ ba đã cập bến. Kỳ không biết phải nói sao cho hết cái sự hạnh phúc này”.

 

Đến sáng hôm nay ngày 13/5, Nam Thư bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng sức khỏe của Lý Nhã Kỳ hậu buổi ra mắt phim đêm qua khiến khán giả không khỏi lo lắng:

“Chúc mừng bé Mọng của em. Chị vất vả nhiều rồi, thiệt tình ngồi xuống mà nghe chỉ kể về quá trình làm cái phim này, rồi chỉ nhảy vô hốt hụi chót thì thương chỉ lắm lắm. Hôm qua chỉ xúc động thấy thương đêm về sốt luôn là hiểu mà. Giữ sức 2 ngày nữa xinh đẹp ở Cannes Mọng ơi Ly Nha Ky.

Hôm nay film Kẻ Thứ Ba đã có mặt trên các cụm rạp toàn quốc, ùa ra rạp xem phim thôi cả nhà ơi. Xin cảm ơn Tiệm Hoa Dì Ghẻ đã tài trợ hoa đẹp để gởi đến chị đẹp ạ”.

Hậu buổi ra mắt 'Kẻ thứ ba': Lý Nhã Kỳ đổ bệnh, tình trạng sức khỏe đáng báo động, Nam Thư bày tỏ sự lo lắng - Ảnh 4
Nam Thư chia sẻ tình trạng sức khỏe Lý Nhã Kỳ hậu buổi ra mắt phim - Ảnh chụp màn hình 

Theo thông tin tử Nam Thư, Lý Nhã Kỳ hiện đang bị sốt và phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở nhà. Suốt những ngày vừa qua, cô đã tất bật chuẩn bị cho việc ra mắt "đứa con" tinh thần của mình, không khó nhận thấy cô đã dành nhiều công sức và tốn nhiều tâm tư cho bộ phim. Thậm chí, mỹ nhân còn quên ăn quên ngủ vì muốn bộ phim được ra mắt một cách chỉn chu, hoàn thiện nhất có thể.

Trước sự cố gắng và tâm huyết của nhà sản xuất phim bất đắc dĩ Lý Nhã Kỳ, người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ và có phần xúc động, mong muốn sản phẩm Kẻ Thứ 3 sẽ thật nhiều thành công khi công chiếu và đạt được thành tích “khủng”. Để xứng đáng với những khó khăn xuyết suốt giai đoạn quay phim, hậu trường và chuẩn bị ra mắt phim của dàn diễn viên, ê kíp đoàn làm phim.

Hậu buổi ra mắt 'Kẻ thứ ba': Lý Nhã Kỳ đổ bệnh, tình trạng sức khỏe đáng báo động, Nam Thư bày tỏ sự lo lắng - Ảnh 5
Lý Nhã Kỳ bên tài tử Han Jae Suk (trái) - vai nam chính - và đạo diễn Park Hee Joon - Ảnh: Internet

Phim xoay quanh chuyện của vợ chồng họa sĩ Quang Kha (Han Jae Suk) và bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ). Một tai nạn khiến Thiên Di đột ngột qua đời, Quang Kha trải qua cú sốc lớn, tìm mọi cách để gặp lại vợ. Anh phát hiện có thể liên lạc với một nhân vật sống ở quá khứ qua chiếc laptop mua được. Anh quyết định đề nghị người đó giúp ngăn chặn vụ tai nạn cướp đi vợ anh.

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