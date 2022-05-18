Con gái Phi Nhung, Mạnh Quỳnh và 'vợ cũ' Bằng Kiều cùng 'hợp sức' thực hiện ước mơ của ca sĩ Phi Nhung ra đi sau 8 tháng

Con ruột cố ca sĩ Phi Nhung và Trizzie Phương Trinh đã có buổi livestream nói về ước mơ của cố ca sĩ.
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Mới đây con ruột cố ca sĩ Phi Nhung và Trizzie Phương Trinh đã có buổi livestream nói về ước mơ của cố ca sĩ. Được biết livestream được phát trực tiếp trên kênh youtube cá nhân của Wendy Phạm và Phi Nhung, con gái ruột cố ca sĩ cùng với Trizzie Phương Trinh và trụ trì Tịnh Xá Giác An đã có buổi nói chi tiết về sự kiện trên.
Theo đó vợ cũ Bằng Kiều cho biết show diễn sẽ có tên Mơ ước của mẹ với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Ý Lan, ca sĩ Mạnh Quỳnh, Phương Loan, Thanh Thảo,… Cũng trong buổi chia sẻ, cô cho biết bản thân thấy bất ngờ trước tình cảm dành cho cố ca sĩ Phi Nhung, lượng vé của show diễn bán ra đã vượt xa mong đợi của người thân cố ca sĩ Phi Nhung.
Được biết mục đích của show diễn là để tổ chức gây quỹ xây dựng cho trường học Việt ngữ của Phi Nhung. Ngôi trường này là tâm nguyên lúc sinh thời của nữ ca sĩ và hiện nay vẫn được con ruột Phi Nhung tiếp tục gây dựng. Thời gian qua Wendy Phạm cũng thường xuyên chia sẻ về quá trình hoàn thành trường Việt ngữ của Phi Nhung.
Trước đó Mạnh Quỳnh đã tổ chức đêm nhạc ‘Nhớ Nhung’. Trong đêm nhạc, Mạnh Quỳnh đã có những hành động đẹp dành cho người bạn diễn quá cố của mình. Anh đã cầm di ảnh của Phi Nhung khi chụp hình cùng người hâm mộ. Lúc gặp sự cố mất điện, Mạnh Quỳnh vẫn cố gắng hát chay cho đêm diễn. Được biết, cuối chương trình, ban tổ chức trao 100 triệu đồng cho Mạnh Quỳnh để góp vào quỹ xây trường dạy tiếng Việt ở tịnh xá Giác An (Mỹ) theo tâm nguyện của Phi Nhung thuở sinh thời.
Mong rằng dự án của những người yêu thương của Phi Nhung sẽ thành công tốt đẹp.