Hồ Văn Cường chuẩn bị phát hành MV đầu tay và album ca khúc mới, có liên quan đến 'mẹ nuôi' Phi Nhung?

Sau khi ‘rời khỏi nhà chung’, không còn Phi Nhung bên cạnh nâng đỡ, sự nghiệp Hồ Văn Cường gần như mất bóng. Nhờ Ngọc Sơn và bầu Thụy hỗ trợ về kỹ năng ca hát, giao tiếp để có thể gắn bó lâu dài với nghề, Hồ Văn Cường có cơ hội trở lại nghệ thuật sau thời gian im ắng.

Có thể nói, kể từ sau khi được danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy giúp đỡ, cái tên Hồ Văn Cường chưa bao giờ ngưng là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Sau khi đi hát lại một thời gian, Hồ Văn Cường cũng đã cho ra mắt ca khúc cá nhân của riêng mình đầu tiên mang tên Cõng mẹ. Sân khấu Cõng mẹ của Hồ Văn Cường cũng đã lọt top trending và hiện tại đã đạt hơn 3,2 triệu lượt xem sau hơn 3 tuần ra mắt.

Và đáng chú ý hơn, gần đây, câu chuyện nhạc sĩ Sơn Hạ tiết lộ ca khúc mới tiếp theo của Hồ Văn Cường đang được fan của nam ca sĩ chia sẻ mạnh mẽ. Theo đó, Sơn Hạ cũng là nhạc sĩ đã sáng tác bài Cõng mẹ cho Hồ Văn Cường. Và sau khi ca khúc ấy được đó nhận nhiệt tình, Sơn Hạ cũng cho biết mình và Hồ Văn Cường hiện đang chuẩn bị cho ca khúc mới mang tên Bậu ơi.

Nhạc sĩ Sơn Hạ - Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe đến tên ca khúc này, dân tình không khỏi tưởng nhớ đến cố ca sĩ Phi Nhung vì cô từng thể hiện bài hát Bậu ơi đừng khóc đầy cảm xúc không lâu trước khi "nhắm mắt xuôi tay".

Cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhạc sĩ Sơn Hạ cũng ẩn ý nhấn mạnh rằng bài hát Bậu ơi này của Hồ Văn Cường không có sự liên quan đến bất kỳ ca khúc nào từng phát hành trên thị trường. Ca khúc này sẽ là sự phá cách không phải về đấng sinh thành nữa mà là về tình cảm lứa đôi nhẹ nhàng nhưng vẫn đúng dòng nhạc dân ca đương đại.

Ngoài ra, Sơn Hạ cho biết việc phát hành MV Cõng mẹ cũng như album mới của Hồ Văn Cường có chút chậm trễ do nam ca sĩ còn vướng lịch học trên trường. Anh mong khán giả có thể thông cảm cho Hồ Văn Cường và ê-kíp.

Hồ Văn Cường sắp có MV đầu tay - Ảnh minh họa: Internet

Những thông tin mà nhạc sĩ Sơn Hạ chia sẻ khiến fan Hồ Văn Cường rất phấn khích. Vì sau bao năm đi hát, Hồ Văn Cường cuối cùng cũng chuẩn bị có MV và album riêng cho mình