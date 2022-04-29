Giữa nghi vấn bị Lâm Vĩ Dạ 'cạch mặt', Hồ Văn Cường có hành động khiến dân tình khen ngợi hết lời?

Hậu trường 29/04/2022 15:47

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip về Hồ Văn Cường trong một buổi biểu diễn khiến cư dân mạng chú ý.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip về Hồ Văn Cường trong một buổi biểu diễn khiến cư dân mạng chú ý. Theo đó, nam ca sĩ đã ngồi cùng với khán giả bên dưới sân khấu, chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn khác.

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Hành động của Hồ Văn Cường trong buổi biểu diễn - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, ngay khi nữ MC giới thiệu các tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ khác thì Hồ Văn Cường bên dưới đã không ngừng vỗ tay, ánh mắt đầy hào hứng khi nghe các đồng nghiệp khác biểu diễn. Hành động này của con nuôi Phi Nhung nhận về rất nhiều lời khen ngợi vì sự thân thiện và chuyên nghiệp của mình.

Giữa nghi vấn bị Lâm Vĩ Dạ 'cạch mặt', Hồ Văn Cường có hành động khiến dân tình khen ngợi hết lời? - Ảnh 2

Trước đó, trong một sự kiện âm nhạc khác, khi Hồ Văn Cường đang biểu diễn, đàn chị Lâm Vĩ Dạ lại khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao vì "phốt thái độ". Theo đó, một Youtuber đã đăng tải lại đoạn clip và chỉ ra hành động của Lâm Vỹ Dạ: Cúi gầm mặt học bài trong khi đàn em hát trên sân khấu. Youtuber này cũng cho biết thêm trong khi những nghệ sĩ khác rất chăm chú theo dõi Hồ Văn Cường thì hành động của Lâm Vỹ Dạ khá mất lịch sự.

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Lâm Vĩ Dạ cúi đầu trong lúc Hồ Văn Cường hát - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, người này cũng tổng hợp rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng phản ứng về hành động của Lâm Vỹ Dạ. Đa số ý kiến đều cho rằng nữ diễn viên không nên làm vậy trong lúc nghệ sĩ khác đang biểu diễn. Một người cho biết đã có mặt tại đêm diễn và xác nhận Lâm Vỹ Dạ đã không nhìn lên sân khấu khi Hồ Văn Cường hát, tiết mục kết thúc thì mới ngước mặt lên trong khi vẫn ủng hộ những phần trình diễn khác trước đó.

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Youtuber tổng hợp rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng phản ứng về hành động của Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng có thể Lâm Vỹ Dạ vì quá bận rộn nên đã tranh thủ thời gian để học bài, học kịch bản mà không ngờ hành động này lại gây ra tranh cãi.

Dù chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng hành động lần này của Hồ Văn Cường giữa lùm xùm nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Có thể nói, kể từ thời điểm Hồ Văn Cường về hoạt động dưới sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy đã thay đổi rất nhiều vể hình ảnh và ngày càng nhận được sự yêu mến của công chúng.

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Từ khóa:   ca sĩ Hồ Văn Cường Lâm Vĩ Dạ Lâm Vĩ Dạ - Hồ Văn Cường

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