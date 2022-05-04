Xôn xao cách đối xử của Hồ Văn Cường với Phi Nhung trước khi lùm xùm nổ ra, chỉ 1 hành động nói lên tất cả

Hậu trường 04/05/2022 16:03

Mới đây, một đoạn clip cũ ghi lại cảnh Hồ Văn Cường và Phi Nhung cùng xuất hiện tại một sự kiện bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến dân tình chú ý.

Lùm xùm giữa cố ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường từng là chủ đề khiến cư dân mạng xôn xao suốt thời gian qua. Cụ thể, mạng xã hội khi ấy xuất hiện đoạn tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cương với một fan hâm mộ thân thiết với những lời lẽ trách móc và tách ra khỏi mẹ nuôi. Từ đây, nhiều lời đồn về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa đôi bên ngày càng lan rộng.

Xôn xao cách đối xử của Hồ Văn Cường với Phi Nhung trước khi lùm xùm nổ ra, chỉ 1 hành động nói lên tất cả - Ảnh 1
Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền đoạn video cũ ghi lại cảnh Phi Nhung và Hồ Văn Cường xuất hiện tại một sự kiện. Mối quan hệ giữa 2 mẹ con một lần nữa được khẳng định trước mọi người và khán giả.

Xôn xao cách đối xử của Hồ Văn Cường với Phi Nhung trước khi lùm xùm nổ ra, chỉ 1 hành động nói lên tất cả - Ảnh 2
Hồ Văn Cường và mẹ nuôi trong 1 sự kiện trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó Phi Nhung và Hồ Văn Cường xuất hiện trong trang phục màu Trắng và đi giữa người hâm mộ. Cả hai đều rất vui vẻ, cười đùa cùng mọi người. Đến cuối clip, Phi Nhung có mất thăng bằng khi đi trên giày cao gót, rất nhanh Hồ Văn Cường đã đưa tay ra để đỡ lấy mẹ nuôi.

Xôn xao cách đối xử của Hồ Văn Cường với Phi Nhung trước khi lùm xùm nổ ra, chỉ 1 hành động nói lên tất cả - Ảnh 3
Hành động của con nuôi nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip nhận về đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều netizen cho rằng hành động này tuy nhỏ nhưng đủ để thấy giọng ca trẻ rất quan tâm mẹ nuôi, đồng thời phủ nhận những đồn đoán không hay về mối quan hệ của cả hai trước kia. 

Được biết, sau khi Phi Nhung qua đởi, quản lý của nữ ca sĩ đã trả lại toàn bộ tiền cat-xê đi hát suốt 5 năm cho Hồ Văn Cường và tặng thêm cho gia đình giọng ca trẻ 500 triệu đồng như lời cố ca sĩ đã hứa lúc sinh thời.

Xôn xao cách đối xử của Hồ Văn Cường với Phi Nhung trước khi lùm xùm nổ ra, chỉ 1 hành động nói lên tất cả - Ảnh 4
Hồ Văn Cường nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường đã rời khỏi nhà Phi Nhung và sự nghiệp riêng. Nam ca sĩ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn. Hồ Văn Cường cũng đạt được nhiều thành tựu nhất định trên con đường ca hát.

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Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip về Hồ Văn Cường trong một buổi biểu diễn khiến cư dân mạng chú ý.

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