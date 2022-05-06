Sư thầy 'tiết lộ' một 'sự thật' về con người của Phi Nhung không phải ai cũng biết, CĐM 'sững sờ' không ngờ lại như vậy

Trong đêm nhạc 'Nhớ Nhung', Sư thầy đã có chia sẻ với khán giả về con người thật của Phi Nhung mà không phải ai cũng biết.

Về nước dịp này, Mạnh Quỳnh đã cùng với các con nuôi Phi Nhung tổ chức đêm nhạc xúc động mang tên ‘Nhớ Nhung’ để tưởng nhớ người bạn tri kỉ quá cố. Trong đêm nhạc được bài trí nhiều hoa và ảnh chân dung cố ca sĩ dọc các lối đi, trên sân khấu, khán giả không khỏi bùi ngùi, thương cảm khi các ca khúc gắn liền với cô lần lượt cất lên qua giọng ca của "người tình sân khấu" Mạnh Quỳnh và các giọng ca trẻ. Mạnh Quỳnh tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Mới đây dân tình không khỏi xôn xao trước đoạn video Mạnh Quỳnh và Sư thầy giao lưu với khán giả. Trong đó Sư thầy đã có những chia sẻ của riêng bản thân mình về cố ca sĩ Phi Nhung cũng như tính cách của cô khi còn sinh thời. “Ca sĩ Phi Nhung pháp danh Tịnh bình đã trở thành 1 đóa hoa bất tử tỏa ngát hương thơm. Cô Phi nhung – Tịnh Bình suốt một cuộc đời dâng hiến cho con đường nghệ thuật bằng tiếng hát lời ca của mình. Chẳng những thế cô còn có một trái tim từ bi rộng lớn nuôi dạy nhiều trẻ em để trở thành con người có ích cho xã hội. Chính từ trái tim yêu thương đó đã thôi thúc cô đi vào tâm dịch để rồi dịch bệnh khắc nghiệt đã đưa cô đi xa. Để rồi hôm nay chúng ta nhớ Nhung nhớ từ thủa ấy cho tới bây giờ.

Những năm 9-10 tuổi mỗi ngày cô đến chùa làm công quả, tối về tụng kinh ở một ngôi chùa nhỏ ở làng quê. Cô ra hải ngoại để làm việc và thành công, hàng năm giáo hội tổ chức đại nhạc hội cô đều đến để hát cho phật tử” - Sư Thầy ngậm ngùi chia sẻ. Sư thầy có những chia sẻ về Phi Nhung - Ảnh: Internet Những chia sẻ của Sư thầy về Phi Nhung khiến khán giả tại trường quay vô cùng xúc động. Ai cũng xót xa trước số phận và cuộc sống khó khăn của Phi Nhung trước khi cô nổi tiếng. Cả một đời hướng phật, luôn quan tâm và lo lắng cho người khác mà đôi khi tự bỏ quên chính sức khỏe của bản thân. Khán giả cảm động trước tấm lòng của Phi Nhung - Ảnh: Internet Đáng chú ý Sư thầy còn tiết lộ bí mật ít ai biết về Phi Nhung, đó chính là sở thích ngắm hoa anh đào của Phi Nhung. Mỗi khi hoa anh đào nở thì Phi Nhung sẽ sang Nhật Bản để ngắm hoa anh đào. Phi Nhung có sở thích ngắm hoa anh đào - Ảnh: Internet Qua những chia sẻ của sư thầy, khán giả hiểu thêm phần nào tấm lòng và dành sự thương cảm cho cuộc đời của cố ca sĩ Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh xúc động khi được hát ở nơi Phi Nhung từng điều trị "Tôi và Phi Nhung đã thân thiết với nhau mấy chục năm rồi, tình cảm lúc nào cũng hơn bát nước đầy và mãi mãi trong tim tôi, không bao giờ thay đổi", Mạnh Quỳnh nói.

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