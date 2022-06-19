Vẫn lẻ bóng sau gần 10 năm ly hôn, Bằng Kiều nói rõ lý do muốn 'tuyệt mật' chuyện tình cảm?

Bằng Kiều hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm trước truyền thông báo giới.

Mới đây, một buổi họp báo ra mắt live concert quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng như Ngọc Anh 3A, Tùng Dương, Bằng Kiều,... thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, tại sự kiện này, khi được hỏi về vấn đề tình cảm, Bằng Kiều hiếm hoi trả lời thẳng thắn một lần với công chúng. Theo đó, nam danh ca cho biết lý do chưa bao giờ muốn chia sẻ về chuyện tình cảm: “Từ xưa tới nay chưa bao giờ chia sẻ chuyện tình cảm trừ khi là bị leak (rò rỉ) từ nguồn này nguồn kia chứ đối với báo chí thì Bằng Kiều lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chí muốn tiếp cận khán giả bằng sản phẩm, bằng việc mình làm về nghệ thuật chứ không bao giờ lẫn lộn. Bởi vì có những điều rất tế nhị.

Khán giả thì có nhiều yêu ghét, có những điều mà ủng hộ mình hoặc không ủng hộ mình. Cái quan trọng đầu tiên là mình tôn trọng khán giả của mình, không để người ta lẫn lộn bởi các thông tin, có những khán giả nghiêm túc lại bảo là ‘ông này lấy chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi’. Cái đấy là 1 điều rất là kỵ. Trong sự nghiệp mình chưa lấy chuyện riêng tư để chia sẻ với báo giới.” Bằng Kiều từng hẹn hò 6 năm với Diva Mỹ Linh - Ảnh: Internet Có thể thấy, Bằng Kiều đã có chỗ đứng nhất định trong suốt nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, trái ngược lại với sự thành công trong sự nghiệp, nam ca sĩ lại có đường tình duyên khá trắc trở.

Được biết, trước đây, anh từng kết thúc mối tình đầu kéo dài 6 năm với nữ Diva Mỹ Linh trong nhiều sự nuối tiếc. Sau đó, Khi sang hải ngoại biểu diễn, Bằng Kiều gặp gỡ và quyết định tiến tới hôn nhân với Trizzie Phương Trinh. Những tưởng hạnh phúc viên mãn sau nhiều trái đắng trong tình yêu thì bất ngờ sau 10 năm gắn bó và có 3 con chung, cả 2 lại quyết định ly hôn vào năm 2013. Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh có chung 3 con trai sau 10 năm gắn bó - Ảnh: Internet Sau ly hôn, nam ca sĩ từng công khai hẹn hò với người đẹp Dương Mỹ Linh nhưng mối tình cũng chỉ kéo đài 3 năm - Ảnh: Internet Về sau, nam ca sĩ cũng công khai hẹn hò với người đẹp Dương Mỹ Linh. Tuy nhiên mối tình này cũng chỉ chóng vánh được 3 năm. Kể từ đó đến nay, không còn thấy Bằng Kiều nhắc đến chuyện tình cảm hay công khai mối quan hệ với một mỹ nhân nào khác.

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