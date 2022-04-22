Trong bài viết, Trizzie Phương Trinh cũng chia sẻ về "con người thật" của Như Quỳnh trước việc nhiều người cho rằng giọng ca Vùng lá me bay "làm cao, không chơi với ai".

Mới đây, trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ bài viết về việc đến đám tang của NTK Tường Khuê - em trai ruột nữ ca sĩ Như Quỳnh. Vợ cũ Bằng Kiều cho biết cô có công việc bận từ trước nên đã cáo lỗi không tới dự đám tang Tường Khuê. Nhưng rồi vì nghĩ tới những nỗi buồn của Như Quỳnh và đám tang vắng vẻ của ba nữ ca sĩ trước đó vì Covid-19 mà Trizzie Phương Trinh quyết định đổi vé may bay để đến bên gia đình Như Quỳnh.

Nhưng nếu ai hiểu Như thì rất thương Như vì cuộc sống buồn nhiều hơn vui của em ấy. Tình duyên thì không được như ý, còn người thân trong gia đình thì lần lượt bỏ em ấy ra đi. Nghĩ đến đó mình quyết định đổi vé bay trễ một ngày và ở lại để dự đám tang của Tường Khuê" - vợ cũ Bằng Kiều cho hay.

"Như Quỳnh là người sống khép kín, chỉ có vài người đồng nghiệp là bạn thôi chứ ít quen biết với giới bên ngoài. Như Quỳnh cũng ít đi tiệc tùng hay qua lại với mọi người nên nhiều người hiểu lầm là em ấy làm cao, không muốn chơi với ai.

Trizzie Phương Trinh tại đám tang em trai Như Quỳnh - Ảnh: FBNV

Như để minh chứng cho điều đó, vợ cũ Bằng Kiều đã tiết lộ về cuộc gọi từ Như Quỳnh sau đám tang. Theo đó, dù đang mang nỗi buồn mất người thân nhưng Như Quỳnh đã gọi để cảm ơn Trizzie Phương Trinh vì đã đến và đề nghị "chị cho em chia sẻ tiền đổi vé với chị nhé?". Đáp lại Như Quỳnh, Trizzie Phương Trinh chỉ mong nữ ca sĩ có thể giữ sức khỏe và mau chóng vượt qua nỗi đau.

"Sau buổi tang lễ vài giờ thì mình nhận được cuộc gọi từ Như Quỳnh. Hơi bất ngờ vì mình không nghĩ Như Quỳnh còn tâm trí để gọi cho ai trong lúc này. Bên đường dây kia giọng Như yếu ớt nói.

Em cảm ơn chị nhiều lắm hôm nay đã đổi vé để ở lại với em. Chị luôn là người đứng đằng sau ủng hộ tinh thần cho các anh chị em nghệ sĩ. Chị cho em chia sẻ tiền đổi vé với chị nhé?

Nghe đến đó mình càng thương Như hơn. Trong lúc tang gia đang bối rối mà còn nhớ để gọi xin hoàn tiền đổi vé máy bay của mình. Mình trả lời với Như như sau. Đây là tấm lòng của chị, nếu để Như trả thì còn ý nghĩa gì nữa. Chị chỉ cần Như giữ gìn sức khỏe và cố gắng vượt qua nỗi đau này là chị vui rồi.

Tường Khuê em an nghỉ nhé. Tụi chị biết em rất lo cho chị của em. Em yên tâm, bên chị Như có rất nhiều người bạn, người đồng nghiệp rất thương và sẵn sàng lo và bảo vệ cho chị của em", Trizzie Phương Trinh ngậm ngùi" - Trích bài viết của Trizzie Phương Trinh.

Như Quỳnh tâm sự trong tang lễ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, thông tin ca sĩ Tường Khuê - em trai ca sĩ Như Quỳnh - qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đăng tải cáo phó cũng như thông báo về việc thay đổi địa điểm tổ chức tang lễ cho em trai từ Continental Funeral Home Santa Ana, California sang chùa Điều Ngự, Westminster, California, Mỹ. Lễ cầu siêu diễn ra vào 14h, lễ viếng bắt đầu từ 15h và kết thúc lúc 18h30' cùng ngày 21/4 (giờ địa phương).

Trong buổi lễ này, Như Quỳnh gửi lời cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả mọi người đã có mặt đưa tiễn Tường Khuê trên hành trình cuối cùng của anh. Nữ ca sĩ cho hay, cô khó có thể chấp nhận sự thật rằng em trai mình đã qua đời.

"Tôi ước gì đó chỉ là ác mộng nhưng không được. Khuê là người chịu rất nhiều thiệt thòi từ thuở nhỏ. Khuê luôn thay tôi làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn, làm mọi thứ. Trong lúc khó khăn, ba mẹ tôi hay nóng giận và Khuê lại là người phải chịu la mắng nhiều nhất.

Những ký ức của hai chị em tôi vẫn theo tôi cho đến tận ngày hôm nay. Tôi muốn bù đắp cho Khuê rất nhiều. Khuê luôn là người em út ngoan ngoãn trong nhà." - Như Quỳnh nức nở nói.