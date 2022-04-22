Lều Phương Anh đăng đàn nói lời đạo lý, con gái nhân tình lên tiếng mỉa mai:' Ở đời mình còn không biết mình là ai thì dở đấy'?

Cô gái lên tiếng tố ca sĩ Lều Phương Anh phá hoại hạnh phúc gia đình mình đã có động thái chỉ trích nữ ca sĩ sau khi giọng ca "Hãy quay về khi còn có thể" đăng tải dòng trạng thái mới trên trang cá nhân.

Liên quan đến những lùm xùm của ca sĩ Lều Phương Anh suốt thời gian qua, mới đây, T.A.T - cô gái nhiều lần lên tiếng tố Lều Phương Anh phá hoại hạnh phúc của bố mẹ cô - đã tiếp tục có bài viết mới chỉ trích nữ ca sĩ. Theo đó, khi Lều Phương Anh chia sẻ dòng trạng thái: "Có rất nhiều điều mà mọi người phải kiềm chế để không đưa lên làm ảnh hưởng đến con cái của bạn. Vì vậy, đừng làm thế với người khác" thì T.A.T đã chụp lại bà bày tỏ thái độ có phần khó chịu.

Bài viết của Lều Phương Anh - Ảnh: Chụp màn hình "Em vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì tưởng người như chị sẽ không bao giờ có mặt trên cuộc đời thực. Chị nên nghiêm túc dành thời gian nhìn lại mình thay vì nhắc nhở người, nhắc nhở đời. Và em xin thẳng thắn nói để chị hiểu, vì nói chữ sợ chị dốt và lẩn quẩn, lươn lẹo, lệch lạc mà không hiểu, rằng: Người đang gây ra mọi quả nghiệp, người đang đem đến sự phiền toái và nhuốm đen tuổi thơ của các *** chị chính là chị, chị Lều Phương Anh ạ!"- trích bài viết của T.A.T.

Con gái của chính thất nhắn đến Lều Phương Anh: "Không ai bắt chị đi giật chồng, giật bố, phá hoại gia đình" - Ảnh : Internet Ngoài ra, cô gái này còn dùng nhiều từ ngữ có phần gay gắt khi liên tục mỉa mai Lều Phương Anh, tố rằng cô "giật chồng, phá hoại gia đình" người khác. "Không ai bắt chị đi giật chồng, giật bố, phá hoại gia đình. Không ai bắt chị mỉa rủa người khác, cũng không ai điều khiển được cung cách vô duyên, chợ búa và tính trơ trẽn, ngông nghênh của chị. Không ai ép chị trở thành người đàn bà xấu nết bị ném đá cả chị ạ, cũng chẳng ai điều khiển được chị để thành ra rùng rợn xong đi ăn nói ngu dốt, tăm tối như thế đâu. Chị không ra sao rồi người ta nói qua nói lại chẳng may đụng trúng gia đình chị thì chị lại quay cào mặt ăn vạ! Chị đã điêu ác thì chớ lại còn hèn nữa. Dũng cảm lên, tự nhìn rõ mình đi! Ở đời mình còn không biết mình là ai là dở đấy". Trước đó, vào tháng 1/2021, mạng xã hội được dịp dậy sóng khi xuất hiện một tài khoản mang rên T.A.T. tố ca sĩ Lều Phương Anh đang qua lại với bố mình. T.A.T tố Lều Phương Anh vô sỉ, thái độ khó chấp nhận, khiến mẹ cô phải điều trị tâm lý, gia đình lao đao. T.A.T cũng cho biết nữ ca sĩ đang mang thai với bố mình. Ca sĩ Lều Phương Anh - Ảnh: Internet Về phía Lều Phương Anh, nữ ca sĩ livestream khẳng định chẳng cần phải thanh minh thậm chí công khai dằn mặt những ai nhiều chuyện, tấn công gia đình cô. Hiện, sự việc vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Lều Phương Anh bị tố tự nhận "chồng" dù chưa có danh phận, hạ vai con gái chính thất thành "con riêng của chồng" Những màn đấu tố qua lại giữa con gái của chính thất và Lều Phương Anh trong lùm xùm giật chồng người khác vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/leu-phuong-anh-dang-dan-noi-loi-dao-ly-con-gai-nhan-tinh-len-tieng-mia-mai-o-doi-minh-con-khong-biet-minh-la-ai-thi-do-day-463929.html