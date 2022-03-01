Lều Phương Anh bị mắc Covid-19 trong thời gian bầu bí, tiết lộ việc "suýt không giữ được con"

Lều Phương Anh cho biết vừa qua cô đã bị nhiễm Covid-19, nữ ca sĩ có nhiều dấu hiệu nặng và phải nhập viện cấp cứu, thậm chí suýt chút nữa thì đã không giữ được thai nhi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lều Phương Anh bất ngờ thông báo việc bản thân thời gian qua đã nhiễm COVID-19. Nữ ca sĩ cho chia sẻ lại loạt ảnh khi nằm trong bệnh viện và viết: "Kỷ niệm nhớ đời, Covid 2022". Trước đó, Lều Phương Anh cũng úp mở cho biết cô và con vừa mới thoát khỏi cửa tử và sau đó livestream kể lại kinh nghiệm cho các mẹ bầu. Lều Phương Anh chia sẻ hình ảnh thời điểm nhập viện. (Ảnh: FBNV) Được biết, Lều Phương Anh hiện đang mang thai, sau khi phát hiện bị nhiễm Covid-19, nữ ca sĩ bắt đầu trải qua nhiều triệu chứng nguy hiểm. Trong livestream, Lều Phương Anh cho biết cô không thở được, tay chân tím lại, người đờ đẫn và rất mệt nên đã được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Bên dưới bình luận trò chuyện với bạn bè, Lều Phương Anh cũng tiết lộ việc suýt chút nữa thì không thể giữ được con: "Tí thì không giữ được con chị ạ. Giờ thì 2 mẹ con ổn rồi. Em bị đông máu, bị nặng nhưng may cấp cứu kịp thời nên thoát" - Lều Phương Anh chia sẻ. May mắn, sau thời gian nhập viện, nữ ca sĩ giữ được đứa trẻ trong bụng và tình hình sức khỏe tiến triển hơn. Hiện tại, Lều Phương Anh đã bình phục và tình hình sức khỏe ổn định, cô chỉ còn bị ho nhẹ. Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và khiến nhiều người khá bất ngờ. Thời gian vừa qua, Lều Phương Anh im ắng và không chia sẻ gì lên MXH, đến nay, khi đã bình phục, nữ ca sĩ mới cho biết chuyện cô đã nhiễm Covid-19.

Thời gian gần đây, Lều Phương Anh là cái tên gây nên nhiều tranh cãi khi bị tố là "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cụ thể, một tài khoản có tên T.A.T. cho biết Lều Phương Anh đã xen vào gia đình mình một cách trơ trẽn, khiến mẹ cô phải điều trị tâm lý. T.A.T cũng cho biết Lều Phương Anh đang mang thai với bố cô. Đáp lại, Lều Phương Anh cho biết cô không cần phải "thanh minh, thanh nga" và khẳng định bản thân không sai.

Lều Phương Anh đi chùa cầu bình an mùng 7 Tết, "ngầm" ẩn ý bản thân không sai trong lùm xùm "tiểu tam"? Giữa những lùm xùm "tiểu tam" chưa lắng xuống, Lều Phương Anh bất ngờ có động thái gây chú ý khi "ngầm" ẩn ý đến chuyện đúng sai của của bản thân trong dịp đi chùa cầu bình an ngày mùng 7 Tết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/leu-phuong-anh-bi-mac-covid-19-trong-thoi-gian-bau-bi-tiet-lo-viec-suyt-khong-giu-duoc-con-452849.html