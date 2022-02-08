Lều Phương Anh đi chùa cầu bình an mùng 7 Tết, "ngầm" ẩn ý bản thân không sai trong lùm xùm "tiểu tam"?

Hậu trường 08/02/2022 09:38

Giữa những lùm xùm "tiểu tam" chưa lắng xuống, Lều Phương Anh bất ngờ có động thái gây chú ý khi "ngầm" ẩn ý đến chuyện đúng sai của của bản thân trong dịp đi chùa cầu bình an ngày mùng 7 Tết.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lều Phương Anh cho đăng tải khoảng khắc đi chùa cầu bình an. Trở thành tâm điểm chú ý và chỉ trích của dân tình khi vướng vào lùm xùm "tiểu tam" giật chồng người khác, nữ ca sĩ lần này cũng bất ngờ có động thái được nhiều người cho rằng đang nhắc đến ồn ào này của bản thân. 

Lều Phương Anh đi chùa cầu bình an mùng 7 Tết, 'ngầm' ẩn ý bản thân không sai trong lùm xùm 'tiểu tam'? - Ảnh 1

Cụ thể, trên trang cá nhân, Lều Phương Anh viết dòng trạng thái cảm tạ: "Con xin cảm tạ trời phật luôn soi sáng và dẫn lối cho con biết được sự thật và cốt lõi của cuộc sống! Con cảm ơn ngài đã giúp con thoát được cửa tử ba lần trong cuộc đời ! Con cảm ơn cha mẹ đã chịu biết bao khổ cực oan trái vì con! Con cảm ơn đời đã dạy cho con được trưởng thành như ngày hôm nay"

"Con cảm ơn người dù xấu hay tốt thì người vẫn giúp cho con nhìn thấu đáo thế nào là tham sân si của con người đang tồn tại kiếp này! Con cảm ơn gia tiên tiền tổ hai họ đã thương chúng con, dẫn dắt và ban phước phần cho chúng con có ngày hôm nay!

Con có sai hay đúng, có trời có đất, có các cụ đã khuất hay đang còn sống, có gia tiên tiền tổ làm chứng! - nữ ca sĩ viết.

Lều Phương Anh đi chùa cầu bình an mùng 7 Tết, 'ngầm' ẩn ý bản thân không sai trong lùm xùm 'tiểu tam'? - Ảnh 2

Trong đó, câu nói "con có đúng có sai... có gia tiên tiền tổ làm chứng" của Lều Phương Anh được nhiều người cho rằng đang nhắc đến ồn ào "tiểu tam" giật chồng người khác của cô. Dù chưa một lần lên tiếng thẳng thắn về vấn đề này, thế nhưng, Lều Phương Anh nhiều lần ẩn ý việc bản thân không làm gì sai trái. Tuy nhiên, động thái đi chùa cầu bình an của nữ ca sĩ lần này vẫn phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trích. 

 

Lều Phương Anh đi chùa cầu bình an mùng 7 Tết, 'ngầm' ẩn ý bản thân không sai trong lùm xùm 'tiểu tam'? - Ảnh 3
Lều Phương Anh bên người đàn ông trong vụ việc (Ảnh: Internet)

Trước đó vào ngày 3/1, mạng xã hội ồn ào trước bài đăng bóc phốt, tố nữ ca sĩ Lều Phương Anh đang cặp kè với người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình, khiến cho người đàn ông này sẵn sàng từ bỏ vợ con của mình. Theo người đăng bài, cô cho biết mình là con gái của người đàn ông mà nữ ca sĩ đang cặp kè, thậm chí vì Lều Phương Anh mà mẹ cô phải điều trị tâm lý.

Trước vụ việc, Lều Phương Anh nhiều lần thể hiện thái độ thách thức dư luận khiến nhiều người càng thêm phẫn nộ. Không chỉ tươi cười, rạng rỡ, khẳng định không cần “thanh minh, thanh nga”, Lều Phương Anh còn thản nhiên nói “chuyện của các chị à” khi bị nhiều người chửi bới là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác.

Lều Phương Anh đi chùa cầu bình an mùng 7 Tết, 'ngầm' ẩn ý bản thân không sai trong lùm xùm 'tiểu tam'? - Ảnh 4

Trước thái độ đắc chí của Lều Phương Anh, cô gái tố nữ ca sĩ cho biết gia đình cô vô cùng bức xúc. Thậm chí, mẹ của cô đã bật khóc khi thấy Lều Phương Anh tươi cười rạng rỡ, dù xen vào gia đình người khác. Tối 24/1, cô gái cũng thông báo trên trang cá nhân rằng chỉ vài ngày nữa bố mẹ cô sẽ ra tòa, em gái cô cũng vì chuyện gia đình mà bị ảnh hưởng, phải đi khám tâm lý. 

 

Cô gái tố Lều Phương Anh tiết lộ bố mẹ chuẩn bị ra tòa ly hôn, sẽ không khoan nhượng với "tiểu tam"

Cô gái tố Lều Phương Anh tiết lộ bố mẹ chuẩn bị ra tòa ly hôn, sẽ không khoan nhượng với "tiểu tam"

Người tố Lều Phương Anh là "tiểu tam" cho biết bố mẹ cô hiện đang chuẩn bị phải ra tòa ly hôn, mặc dù vậy, cô vẫn sẽ không khoan nhượng trước "tiểu tam" và sẽ làm đến cùng vụ việc.

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