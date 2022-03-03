Lều Phương Anh bị tố tự nhận "chồng" dù chưa có danh phận, hạ vai con gái chính thất thành "con riêng của chồng"

Hậu trường 03/03/2022 10:08

Những màn đấu tố qua lại giữa con gái của chính thất và Lều Phương Anh trong lùm xùm giật chồng người khác vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mới đây, trên trang cá nhân, tài khoản T.A.T. - cô gái tố Lều Phương Anh cặp kè bố mình, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, tiếp tục có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, T.A.T. bóng gió một idol dù chẳng có danh phận gì với người đàn ông đang cặp kè, nhưng vẫn tự nhận mình đã là "chính thất" còn con gái của người đàn ông này thành "con riêng của chồng".

Lều Phương Anh bị tố tự nhận 'chồng' dù chưa có danh phận, hạ vai con gái chính thất thành 'con riêng của chồng' - Ảnh 1

T.A.T. bức xúc viết: "Theo lời idol kể thì mình là con riêng của chồng idol hẳn hoi nhé! Nghe lạ ghê. Đến giờ phút này idol vẫn là idol vãng lai rau dưa, đẻ mấy đứa rồi không có nổi một danh phận thôi idol ạ. Idol bớt tự luyến lại".

Mặc dù không chỉ đích danh đối phương, song nhiều người cho rằng idol là T.A.T. nhắc đến đó chính là Lều Phương Anh - nữ ca sĩ bước ra từ Vietnam Idol, vốn đã bị T.A.T. đấu tố suốt thời gian dài.

Lều Phương Anh bị tố tự nhận 'chồng' dù chưa có danh phận, hạ vai con gái chính thất thành 'con riêng của chồng' - Ảnh 2

Đáng chú ý, dưới phần bình luận T.A.T. còn được cho là mỉa mai sự nghiệp của Lều Phương Anh, đá xéo nhân cách tồi tệ. Hiện tại, chưa biết người đàn ông đang cặp kè Lều Phương Anh đã ra tòa ly dị với vợ con và về với Lều Phương Anh hay chưa, thế nhưng trước đó, T.A.T. từng cho biết bố cô đã cắt đứt liên lạc với gia đình và bố mẹ cô sẽ sớm ra tòa ly hôn. Mẹ của cô hiện cũng đang gặp nhiều ảnh hưởng tâm lý từ việc này. 

Phía T.A.T cũng tuyên bố đang tiến hành thu thập bằng chứng và mời luật sư khởi kiện Lều Phương Anh tội giật chồng, phá hoại gia đình người khác.

Lều Phương Anh bị tố tự nhận 'chồng' dù chưa có danh phận, hạ vai con gái chính thất thành 'con riêng của chồng' - Ảnh 3
Lều Phương Anh bên người đàn ông trong vụ việc (Ảnh: Internet)

Về phía Lều Phương Anh, trước vụ việc giật chồng người khác, nữ ca sĩ có thái độ khá thản nhiên, cho biết bản thân không cần "thanh minh thanh nga" và khẳng định mình không sai trong vụ việc. Vừa qua, Lều Phương Anh cũng bất ngờ cho biết cô bị nhiễm COVID-19 với các triệu chứng nặng và suýt nữa không nữa được đứa con trong bụng. Được biết, đây là con của Lều Phương Anh với người đàn ông trong vụ việc.

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