Đàn bà đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà làm tất cả

Tâm sự 13/09/2026 22:55

Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn. Đàn ông thương yêu bạn thật lòng, dẫu mặc chiếc áo cũ, mang đôi giày sờn nhưng lại để dành số tiền mình kiếm được mua cho bạn món quà mà bạn yêu thích từ lâu.

Đàn ông trọng gì nhất trên cuộc đời? Câu trả lời đó chính là sự nghiệp, là tiền bạc. Đó là mồ hôi nước mắt, là công sức nên đàn ông xem như “khúc ruột” của mình. Tiền bạc cũng là biểu trưng của sự thành công. Dù nói ra hay không, đàn ông vẫn ngầm so đo với nhau bằng chính tiền bạc, cơ ngơi mà mình có được.

Đàn ông giàu có cũng có nhiều dạng. Có người hào phóng, tiêu tiền không tiếc tay, tự nghĩ rằng bản thân cực khổ kiếm ra được tiền thì phải cho bản thân hưởng thụ. Có người thì ngược lại, lắm tiền nhiều bạc nhưng lại dè sẻn, tiết kiệm chi li. Nghĩ đến những ngày gian khó lại càng sợ đồng tiền mình làm ra được bị tiêu xài hoang phí. Lại có những gã đàn ông bên ngoài không tiếc tiền cho những cuộc ăn chơi nhưng lại hà tiện với vợ con ở nhà.

Đàn bà khôn ngoan đừng nhìn vào ví tiền đàn ông dày hay mỏng, hãy nhìn cách anh ta chi tiền vì bạn. Đàn ông thương yêu bạn thật lòng, dẫu mặc chiếc áo cũ, mang đôi giày sờn nhưng lại để dành số tiền mình kiếm được mua cho bạn món quà mà bạn yêu thích từ lâu. Anh ta có thể ăn uống qua loa, có thể tiết kiệm cho bản thân mình nhưng luôn muốn dành cho người phụ nữ của mình những điều tốt nhất.

 

Đàn bà đừng cầu mong lấy chồng giàu sang, hãy lấy người vì mình mà làm tất cả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông biết thương yêu người phụ nữ của mình thật lòng, tương lai chưa chắc sẽ giàu có nhưng chí ít cũng sẽ không nghèo. Bởi, anh ta có ý chí, biết phấn đấu, muốn đem lại cho vợ con những điều tốt nhất. Anh ta biết xót xa, biết đau lòng khi vợ con mình thua kém những người đàn bà ngoài kia. Chọn một người đàn ông như thế làm chồng, người phụ nữ sẽ được hạnh phúc.

Đàn bà cưới được chồng giàu sẽ nghiễm nhiên sung sướng, chỉ cần “ngồi mát ăn bát vàng” thì chưa chắc đúng. Thực tế cho thấy, nhiều người đàn bà có chồng giàu nhưng lại gặp kẻ “đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khổ sở vô cùng. Tiêu gì cũng bị cho là hoang phí, chỉ biết bòn rút của chồng. Thậm chí đi chợ, đi siêu thị cũng phải đem hóa đơn về cho chồng.

Có những người đàn ông lắm tiền nhưng có tư tưởng sợ mất. Ngay cả vợ cũng không tin tưởng. Chính tay họ phải nắm giữ tay hòm chìa khóa thì mới yên tâm. Vợ về thăm ngoại thì nơm nớp lo sợ vợ mang tiền về cho cha mẹ. Có chồng giàu mà sống như thế thì sung sướng chỗ nào

Làm phụ nữ, đừng cầu lấy được một người chồng quá giàu sang, lắm tiền nhiều bạc. Hãy mong lấy được một người đàn ông dám vì người phụ nữ mình yêu mà tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Đàn ông trọng tiền hơn vợ, sẽ chỉ biết có tiền. Đàn ông trọng vợ hơn tiền, những giờ phút nguy nan, khốn đốn vẫn sẽ chọn vợ.

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