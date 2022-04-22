Một siêu mẫu nổi tiếng Vbiz sợ hãi khi bị gã đàn ông bám đuôi, cố xin số điện thoại và phản ứng của cư dân mạng

Hậu trường 22/04/2022 15:08

Mới đây, siêu mẫu đã chia sẻ câu chuyện tình cờ gặp một người đàn ông có hành động kỳ lạ, cố bám theo cô xin số điện thoại nơi công cộng.

Mới dây, trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan đã chia sẻ sự việc bản thân vừa gặp phải khiến dân tình xôn xao. Theo đó, cô cho biết bị một người đàn ông lạ nhìn chằm chằm và hét lớn vào mặt nơi công cộng. Xuân Lan còn cho biết, người này sau đó có hành động bất thường khi lấy khăn giấy nhét vào hai lỗ mũi. Vì sợ hãi, cô vội chạy vào xe nhưng người này vẫn cố đuổi theo xin số điện thoại.

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Xuân Lan - Ảnh: Internet

"Sáng sớm vào cà phê. Tự nhiên ông nội này nhìn mình xong hét lên. Rồi lấy khăn giấy ra nhét hai lỗ mũi. Mình sợ quá chạy ra xe ngồi thì ổng chạy theo xin số điện thoại. Má ơi" - cựu mẫu tường thuật.

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Bài đăng của Xuân Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của Xuân Lan nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời hỏi thăm, một số netizen lại thả "haha" và để lại bình luận vui đùa khi cho rằng: "gặp thần tượng nên hơi hoảng chút thôi".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Xuân Lan chia sẻ sự cố đời thường trên mạng xã hội. Tháng 6/2021, chân dài cũng từng kể chuyện bị những người lạ đập xe, tạt đầu xe, chỉ trỏ và chửi bới, rượt đuổi khi tham gia giao thông. Mặc dù liên tục gặp sự cố khi ấy, song Xuân Lan khẳng định cô không sai, lỗi thuộc về đối phương.

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