Siêu mẫu Xuân Lan 'phán' SỐC về quan điểm 'quay lại với người yêu cũ': Nói gì mà khiến CĐM chia sẻ rần rần?

Màn bình luận dạo, bày tỏ quan điểm về việc quay lại với người yêu cũ của Xuân Lan đang khiến dân tình được một phen phát sốt!

Mới đây, cộng đồng mạng đã vô tình phát hiện siêu mẫu Xuân Lan sử dụng tài khoản chính chủ của mình để "bình luận dạo" trên một bài đăng nối về người yêu cũ. Cụ thể, bài đăng có nội dung: "Quay lại với người yêu cũ đi, họ tốt mà". Dưới phần bình luận, đập vào mắt CĐM là bình luận "on top" của nữ siêu mẫu. Cô nàng ngay lập tức bác bỏ quan điểm của bài đăng trên bằng phát ngôn ngắn gọn nhưng phũ vô cùng. Theo đó, chân dài làng mẫu Việt cho rằng việc quay lại với người yêu cũ chẳng khác gì "đòn kết liễu" với mình. Thậm chí, Xuân Lan còn không ngần ngại "mắng" chủ bài viết là "đồ ác độc" khiến dân tình được một phen cười ngả nghiêng.

Xuân Lan phản ứng trước bài đăng có nội dung về chuyện quay lại với người yêu cũ - Ảnh: Internet Phản ứng phũ phàng có phần "gây sốc" của Xuân Lan khiến cư dân mạng vừa cạn lời nhưng cũng không khỏi liên tưởng đến đường tình duyên trắc trở của siêu mẫu sinh năm 1978 này. Xuân Lan sinh năm 1978, là một trong những chân dài đời đầu của làng mốt Việt. Cô từng có cuộc tình 7 năm dang dở với một nam ca sĩ đồng tính, chịu nhiều tổn thương khi thời điểm đó chưa ý thức được rõ ràng về thế giới thứ ba.

Đến tháng 9/2008, Xuân Lan thông báo về chung một nhà với ông xã sau 9 tháng quen nhau. Kể từ lúc yêu đương đến khi "yên bề gia thất", Xuân Lan và chồng đều kín tiếng trước truyền thông. Phản ứng của cô làm công chúng liên tưởng đến đường tình duyên trắc trở của cô - Ảnh: Internet Thế nhưng, hạnh phúc không kéo dài bao lâu, Xuân Lan và chồng bất ngờ đường ai nấy đi. Ba năm sau, Xuân Lan quen tình mới và hạ sinh con đầu lòng, biệt danh là bé Thỏ. Cứ ngỡ cuối cùng cô cũng được hạnh phúc bên mái ấm gia đình mới, nhưng người thứ hai này lại chối bỏ trách nhiệm làm cha và không nhận bé Thỏ. Từ đó, Xuân Lan làm mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng và chăm sóc bé. Sau nhiều lần "kém duyên" trên con đường tình ái, nữ siêu mẫu tiếp tục gửi gắm tình cảm và bắt đầu mối quan hệ yêu đương với một diễn viên, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất kém tuổi. Nhờ con gái hối thúc, Xuân Lan cuối cùng cũng hạnh phúc - Ảnh: Internet Hiện tại, cô đã cởi mở hơn và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của một nhà ba người lên trang cá nhân. Người hâm mộ cũng mừng thầm cho cô vì bao nhiêu sóng gió cũng như "quá tam ba bận" cô cuối cùng cũng có hạnh phúc viên mãn với "nửa kia" của mình.

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