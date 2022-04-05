Xuân Lan lần đầu lên tiếng 'bóc trần' mối quan hệ thực sự với Hoàng Thùy hậu tin đồn 'toang' tình thầy trò, nhận xét thẳng: 'Ứng xử non nớt'

Hậu trường 05/04/2022 11:32

Xuân Lan có những chia sẻ cứng rắn và chân thật về Hoàng Thùy.

Được biết đến với vai trò là một diễn viên, một siêu mẫu kì cựu trong giới showbiz Việt, Xuân Lan đã từng dẫn dắt nhiều thế hệ học trò đi đến thành công có thể kể đến như Hoàng Thùy, Mỹ Vân, Lê Thúy,...Trong đó Hoàng Thùy được xem như là một trong những người học trò thành công nhất trong sự nghiệp mà Xuân Lan từng đào tạo.

Mặc dù vậy nhưng mối quan hệ thầy trò của Xuân Lan - Hoàng Thùy luôn luôn được dư luận đặt câu hỏi rằng cả hai có phải đang bằng mặt nhưng không bằng lòng, thậm chí là đang trong quá trình rạn nứt.

Xuân Lan lần đầu lên tiếng 'bóc trần' mối quan hệ thực sự với Hoàng Thùy hậu tin đồn 'toang' tình thầy trò, nhận xét thẳng: 'Ứng xử non nớt' - Ảnh 1
Xuân Lan trong một lần xuất hiện trước truyền thông trả lời về mối quan hệ với Hoàng Thùy - Ảnh: Internet

Trong một lần gặp gỡ truyền thông, Xuân Lan đã có những trải lòng rất chân thực về Hoàng Thùy: 

"Một người thầy đào tạo ra rất nhiều học sinh, thì sẽ có người rất bận, sẽ có người rất rảnh. Nhưng với tôi, đó là những học trò mà tôi hết sức yêu thương.

Hoàng Thùy là một trong những học trò thành công nhất của tôi, tôi rất tự hào. Hoàng Thuỳ có khát khao chiến thắng và một ý chí rất mạnh để ngày càng phát triển, đi lên. 

Nhưng đôi khi về ứng xử non nớt trong lứa tuổi Thùy chưa trải nghiệm, Thùy sẽ tạo ra những thứ giống như là tổn thương đến người khác, hoặc làm cho người khác không thích mình, thì y chang như cái tính của tôi hồi xưa, tôi cũng ứng xử kiểu đó.

Có nghĩa mình cảm thấy cá tính của mình mạnh, mình phải thể hiện như vậy. Hồi xưa, sau khi đăng quang siêu mẫu quốc tế về, tôi cũng sống như vậy với mọi người. Nhưng sau đó nhận thấy bên cạnh mình không còn ai hết.

Vậy mình cuối cùng phải là người đi gỡ: 'Bác ơi, cô ơi cho con chụp hình, không trả tiền cũng được, con cũng thích', 'Anh ơi cho em diễn lại'... Phải tự động kết nối lại hết.

Tôi nói vậy có nghĩa là cần phải có thời gian để trải nghiệm. Còn với tôi, Thùy vẫn là một cô bé mà tôi rất thương. Với tôi, Thùy rất thẳng và rất thành công trong việc bảo vệ cống hiến của người mẫu để nhận được giá trị xứng đáng, Thùy là người tiên phong".

Xuân Lan lần đầu lên tiếng 'bóc trần' mối quan hệ thực sự với Hoàng Thùy hậu tin đồn 'toang' tình thầy trò, nhận xét thẳng: 'Ứng xử non nớt' - Ảnh 2
Xuân Lan nhận định Hoàng Thùy rất tài giỏi nhưng về ứng xử thì chưa được khôn khéo - Ảnh: FB Hoàng Thùy
Xuân Lan lần đầu lên tiếng 'bóc trần' mối quan hệ thực sự với Hoàng Thùy hậu tin đồn 'toang' tình thầy trò, nhận xét thẳng: 'Ứng xử non nớt' - Ảnh 3
Xuân Lan khẳng định rằng vẫn rất yêu thương Hoàng Thùy - Ảnh: Internet

Xuân Lan cũng nói thêm rằng Hoàng Thùy là người học trò mà cô rất yêu thương. Đối với Xuân Lan, Hoàng Thùy cũng là người đi tiên phong và giữ được những giá trị cống hiến của nghề mẫu.

Mặc dù nhiều năm qua có tin đồn mối quan hệ thầy trò giữa Xuân Lan và Hoàng Thùy có nhiều rạn nứt, song chân dài xứ Thanh chưa một lần lên tiếng. Về phía Xuân Lan, đây cũng là lần đầu tiên siêu mẫu chia sẻ về cô học trò tài năng năm nào.

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Từ khóa:   Hoàng Thùy Xuân Lan siêu mẫu Xuân Lan

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