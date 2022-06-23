Vợ cũ tiết lộ phản ứng của 3 quý tử khi hay tin bố Bằng Kiều có con trai thứ 4: Hai trong ba người 'không chia sẻ'

Kể từ khi công khai có thêm con thứ 4 với bạn gái mới, bên cạnh những lời chúc mừng, phản ứng của 3 của con trai lớn cũng khiến cư dân mạng vô cùng tò mò.

Theo báo Lao Động, ca sĩ Bằng Kiều có con thứ 4 với bạn gái, sau gần một năm anh mới công khai với công chúng. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, con trai thứ 4 của anh có tên thân mật là Benly và được 11 tháng tuổi. Vì bạn gái anh không hoạt động nghệ thuật nên nam ca sĩ giấu kín chuyện có con, tránh gây ồn ào. ca sĩ Bằng Kiều - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều - cũng lên tiếng chúc mừng nam ca sĩ. Cụ thể, Trizzie Phương Trinh viết: "Cảm ơn ông bạn cuối cùng đã công khai Benly, đứa em út của Beckam, Colin và Kenzi. Bao lâu nay bạn bè đồng nghiệp cứ thăm dò hỏi mãi mà mình chẳng biết phải trả lời như thế nào... Bây giờ có câu trả lời từ chính chủ rồi nên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Chúc mừng ông bạn có thêm của để dành và đứa con trai nữa để yêu thương".

Bài viết của Trizzie Phương Trinh - Ảnh: Chụp màn hình Đáp lại những chia sẻ chân tình của vợ cũ, Bằng Kiều để lại bình luận: "Cảm ơn bà bạn nhiều, Kenzi bảo, con muốn gặp Benly lắm rồi". Chia sẻ với Dân Việt, Trizzie Phương Trinh cho biết, chị không bất ngờ trước thông tin này: "Tôi và các con biết anh Bằng Kiều có con trai thứ tư khi cháu còn trong bụng mẹ. Thái độ của tôi vẫn bình thường, tuy nhiên về phía Bằng Kiều, anh ấy có phần dè dặt hơn - điều này cũng dễ hiểu và tôi không trách móc".

Bằng Kiều cùng vợ cũ và 3 cậu con trai - Ảnh: Internet Nói về phản ứng của các con, Trizzie cho biết: "Hai anh lớn không chia sẻ về chuyện này nên tôi cũng không chắc chắn chúng suy nghĩ thế nào, còn Kenzi thì vui mừng khi biết mình có thêm em". Được biết, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh từng là cặp đôi đẹp trong showbiz. Cả hai có một gia đình hạnh phúc 3 cậu con trai giỏi giang. Thế nhưng, đến tháng 10/2013, sau 10 năm chung sống, cặp đôi tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tuy "đường ai nấy đi" nhưng cặp đôi chọn cách ứng xử văn minh để cùng nhau chăm sóc các con. Nữ ca sĩ không ngại gặp gỡ, đi du lịch cùng chồng cũ, thậm chí còn rất nhiều lần lên tiếng bảo vệ những mối quan hệ cá nhân của Bằng Kiều. Tháng 10/2019, khi Trizzie Phương Trinh công khai bạn trai mới, Bằng Kiều đã gửi lời chúc phúc.

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