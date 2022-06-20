Phản ứng gây xôn xao của vợ cũ khi Bằng Kiều thông báo có con trai thứ 4 với người mới, hé lộ mối quan hệ hiện tại

Hậu trường 20/06/2022 09:39

Mới đây, Bằng Kiều lên tiếng xác nhận mình vừa có em bé thứ 4 cùng bạn gái mới.

Mới đây, chia sẻ thông tin với VOVBằng Kiều thông báo vừa có em bé thứ 4 cùng người vợ hiện tại. Nam ca sĩ cho biết con trai thứ 4 của anh hiện đã 11 tháng tuổi được đặt tên là Kenzi. Tình mới của Bằng Kiều không làm việc trong showbiz, vì vậy nam ca sĩ giữ kín thông tin của người mới.

Nam ca sĩ cho biết: "Cũng không nhiều năm lắm, có hơn 10 năm thôi. Nhà tôi không có gì ngoài trai đẹp. Kenzi bây giờ là 11 tuổi thì em bé thứ 4 gần được 1 tuổi rồi. Cả nhà đều mừng khi có thành viên mới. Mẹ tôi dự định về Việt Nam mấy tháng để chơi với cháu. Chuyện "bỉm sữa" cũng không có gì phức tạp, cũng quen rồi. Những việc trông con, chăm con,... tôi đều làm được".

Dù đã hơn 10 năm mới lên chức bố bỉm sữa lần nữa nhưng Bằng Kiều cho biết anh không hề thấy lúng túng gì cả. Thậm chí, anh còn mong muốn có thêm con nữa chứ không chỉ dừng lại ở bé thứ tư.

Phản ứng gây xôn xao của vợ cũ khi Bằng Kiều thông báo có con trai thứ 4 với người mới, hé lộ mối quan hệ hiện tại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhân ngày của cha, Trizzie Phương Trinh cũng đã lên tiếng chúc mừng cho người chồng cũ. Cả hai được khen ngợi ứng xử văn minh dù không còn chung một mái nhà.

Trizzie Phương Trinh bày tỏ: “Hôm nay là ngày Father’s Day bên Mỹ cũng là ngày ý nghĩa để ông bạn chia sẻ niềm vui của mình đến khán giả. Cảm ơn ông bạn cuối cùng đã công khai Benly, đứa em út của Beckam, Colin và Kenzi. Bao lâu nay bạn bè đồng nghiệp cứ thăm dò hỏi mãi mà mình chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói không thì đâm ra mình là người nói dối, mà nói có thì không được vì người trong cuộc chưa lên tiếng. Câu trả lời của mình trong mấy tháng qua mỗi khi bị tra hỏi là, nghe đồn vậy nhưng không biết thực hư như thế nào. Bây giờ có câu trả lời từ chính chủ rồi nên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Chúc mừng ông bạn có thêm của để dành và đứa con trai nữa để yêu thương. Happy Father’s Day!”. Ngay sau đó, Bằng Kiều cũng gửi lời cảm ơn đến vợ cũ.

Phản ứng gây xôn xao của vợ cũ khi Bằng Kiều thông báo có con trai thứ 4 với người mới, hé lộ mối quan hệ hiện tại - Ảnh 2
 Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng chúc mừng cho người chồng cũ - Ảnh: Chụp màn hình
Phản ứng gây xôn xao của vợ cũ khi Bằng Kiều thông báo có con trai thứ 4 với người mới, hé lộ mối quan hệ hiện tại - Ảnh 3
Bằng Kiều cũng gửi lời cảm ơn đến vợ cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Bằng Kiều đang có hạnh phúc mới cùng người bạn gái tại Việt Nam và là người ngoài ngành giải trí. Nam ca sĩ tiết lộ bản thân anh không hề có ý định giấu kín việc có con, thậm chí còn muốn đi khoe với mọi người. Tuy nhiên, anh không muốn khán giả quá chú tâm vào đời sống riêng tư cá nhân mà thay vào đó tập trung vào các sản phẩm âm nhạc hơn.

Bằng Kiều xác nhận có con trai thứ 4 với người tình mới, tiết lộ chân dung bạn gái khiến anh quyết định gắn bó

Bằng Kiều xác nhận có con trai thứ 4 với người tình mới, tiết lộ chân dung bạn gái khiến anh quyết định gắn bó

Bằng Kiều bảo, anh mới có bé trai thứ 4 được gần 1 tuổi và mong muốn có thêm nhiều con nữa, 'tứ tử trình làng' với nam ca sĩ là chưa đủ.

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Từ khóa:   Bằng Kiều Trizzie Phương Trinh sao Việt

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