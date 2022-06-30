Bé Lavie gây choáng khi uốn tóc xoăn như thiếu nữ, gợi nhớ hình ảnh đằm thắm từ mẹ Mai Phương

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của bảo mẫu bé Lavie đã đăng tải hình ảnh nhóc tỳ trong diện mạo mới. Con gái của cố diễn viên gây choáng với mái tóc xõa dài, uốn xoăn nhẹ, toát lên vẻ nhẹ nhàng, nữ tính. Đính kèm hình ảnh, bảo mẫu của bé viết: "Có nên đi uốn tóc nhẹ không ta, chứ kiểu này xinh quá à bé ơi".

Bé Lavie có tên thật Phùng Ngọc Thiên Như, hiện 9 tuổi, là trái ngọt tình yêu của cố diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Sau khi mẹ qua đời, bé Lavie vẫn sống ở Việt Nam cùng bảo mẫu, chờ ngày bố đẻ đón sang Mỹ đoàn tụ. Dù không còn mẹ ở bên nhưng Lavie được 2 cô bảo mẫu chăm sóc tận tình, rất ngoan ngoãn, chăm học và có tính tự lập.

Nhìn vẻ ngoài ngày càng xinh xắn và giống mẹ y đúc của bé Lavie khiến nhiều người nhớ về nữ diễn viên quá cố.

Đây không phải lần đầu Lavie khiến dân tình xôn xao vì ngoại hình ngày càng giống người mẹ quá cố. Trước đó, bảo mẫu của cô bé đăng loạt ảnh con gái Mai Phương thử sức làm mẫu nhí. Khi được diện những bộ váy bồng bềnh cộng thêm chiếc vương miện trên mái tóc buông dài, Lavie trông như nàng công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.

Lavie có vẻ ngoài trong sáng và thánh thiện, được thừa hưởng từ mẹ Mai Phương. Ảnh: FB Mi Chou

Dù không còn mẹ bên cạnh, nhưng Lavie may mắn nhận được sự chăm sóc tốt từ bảo mẫu. Ảnh: FB Mi Chou

Có thể thấy, bảo mẫu dành nhiều tình cảm cho bé Lavie và luôn theo sát lịch trình mà cô bé tham gia. Ngoài các buổi học chính thức trong lớp, con gái Mai Phương còn được theo học các môn năng khiếu như hát, nhảy, vẽ tranh,...

Theo đó, nhóc tỳ luôn tích cực tham gia các lớp học và được các bảo mẫu chăm sóc chu toàn cho mọi hoạt động mà bé góp mặt. Nhiều cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho hai cô bảo mẫu khi đã quan tâm bé Lavie trong mọi mặt, giúp bé có được một cuộc sống tốt nhất.

Lavie được học nhiều môn năng khiếu. Ảnh: FB Mi Chou

Không còn e dè và nhút nhát như còn bé, Lavie ngày càng tự tin và dạn dĩ hơn. Cô bé tự tin nói chuyện trước ống kính và giao lưu trước đám đông rất tự tin. Có thể thấy, bé được nhận đầy đủ sự yêu thương, chăm sóc và giáo dục dù không còn mẹ và bố thì đang ở xa.

Hai bảo mẫu đang chăm sóc cho Lavie cũng đã ở bên bé từ khi còn nhỏ. Cả hai luôn quan tâm, dạy dỗ Lavie như con đẻ, lo cho bé từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc học chính khóa, ngoại khóa. Dưới sự bảo bọc của bảo mẫu, con gái Mai Phương có cuộc sống đầy đủ và hoạt bát, vui vẻ, dần nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ.