Hé lộ tính cách con gái Mai Phương sau 2 năm thiếu vắng mẹ bên cạnh, ngày càng giống mẹ và bộc lộ đam mê nghệ thuật

Hậu trường 16/06/2022 07:59

Hơn 2 năm mẹ qua đời, Lavie hiện tại ngày càng phổng phao và trưởng thành hơn. Được học tập trong môi trường quốc tế, cô bé nhút nhát ngày nào trở nên dạn dĩ, sớm bộc lộ đam mê nghệ thuật.

Hơn 2 năm mẹ qua đời, Lavie hiện tại ngày càng phổng phao và trưởng thành hơn. Được học tập trong môi trường quốc tế, cô bé nhút nhát ngày nào trở nên dạn dĩ, sớm bộc lộ đam mê nghệ thuật. Đặc biệt, Lavie rất tự giác học tập, là cô bé chăm ngoan với thành tích học tập tốt.

Mới đây, con gái Mai Phương được trao giấy khen nhờ có thành tích xuất sắc trong lễ bế giảng lớp 3. Các năm học trước em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Hé lộ tính cách con gái Mai Phương sau 2 năm thiếu vắng mẹ bên cạnh, ngày càng giống mẹ và bộc lộ đam mê nghệ thuật - Ảnh 1
Con gái Mai Phương được trao giấy khen nhờ có thành tích xuất sắc trong lễ bế giảng lớp 3 - Ảnh: Internet

 

Để nuôi dưỡng Lavie trở thành một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và giàu tình cảm, 2 cô bảo mẫu của bé đã dành rất nhiều tâm sức và tình yêu thương cho em. Hai cô vẫn luôn dẫn con gái Mai Phương đi du lịch, tạo điều kiện cho cô bé khám phá cuộc sống và có thêm nhiều trải nghiệm hơn.

Hé lộ tính cách con gái Mai Phương sau 2 năm thiếu vắng mẹ bên cạnh, ngày càng giống mẹ và bộc lộ đam mê nghệ thuật - Ảnh 2
Con gái Mai Phương ngày càng phổng phao, xinh xắn - Ảnh: Internet

 

Hé lộ tính cách con gái Mai Phương sau 2 năm thiếu vắng mẹ bên cạnh, ngày càng giống mẹ và bộc lộ đam mê nghệ thuật - Ảnh 3
Lavie sớm bộc lộ đam mê nghệ thuật - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, dù không ở gần bố ruột nhưng cuộc sống của Lavie về cơ bản đều tốt và ổn định. Ngoài hai cô bảo mẫu, bạn thân của cố diễn viên Mai Phương như Ốc Thanh Vân, ca sĩ Trương Bảo Như,... vẫn thường xuyên ghé thăm, giúp đỡ cho Lavie. Tuy nhiên, khán giả vẫn mong muốn rằng Lavie sẽ sớm được bố ruột đón qua Mỹ đoàn tụ.

Hé lộ tính cách con gái Mai Phương sau 2 năm thiếu vắng mẹ bên cạnh, ngày càng giống mẹ và bộc lộ đam mê nghệ thuật - Ảnh 4
Mai Phương và Phùng Ngọc Huy cùng con gái - Ảnh: Internet

 

Được biết, Bé Lavie (tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, sinh năm 2013) là con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Cô bé nhận được sự quan tâm từ khán giả và nhiều nghệ sĩ Việt sau biến cố gia đình. Dù không còn nhận được sự dạy dỗ của mẹ nhưng bé Lavie vẫn rất ngoan ngoãn, chăm học và có tính tự lập.

Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này

Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này

Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc sống của con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn được mọi người dõi theo rất nhiều.

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Từ khóa:   bé Lavie Mai Phương Phùng Ngọc Huy

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