Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này

Hậu trường 13/06/2022 10:13

Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc sống của con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn được mọi người dõi theo rất nhiều.

Mới đây, trên trang cá nhân bảo mẫu của con gái Mai Phương đã đăng tải loạt khoảnh khắc bé Lavie diện những chiếc váy bồng bềnh, tạo dáng để làm mẫu nhí. Đây là lần hiếm hoi cô bé được chụp ảnh cho cửa hàng thời trang. Bởi lẽ, bé Lavie từ khi còn còn bé đã nhút nhát. Do đó, sự thay đổi này khiến "cô công chúa nhỏ" dạn dĩ hơn khi được cho đi học nhảy múa và tiếp xúc nhiều hơn với ống kính.

Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 1Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 2Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 3Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 4
Con gái Mai Phương sở hữu đôi mắt biết nói, nụ cười và thần thái y hệt người mẹ quá cố - Ảnh: FBNV

Qua loạt ảnh, bé Lavie thừa hưởng không chỉ nụ cười tươi rói từ phụ huynh mà ánh mắt to tròn, sáng rỡ này cũng di truyền từ mẹ. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng khi nhìn thấy cô bé, mọi người lại bùi ngùi nhớ đến cố diễn viên Mai Phương

Ngoài chụp ảnh, mỗi cuối tuần Lavie đều thích được đi xem kịch thiếu nhi, thể hiện đam mê nghệ thuật rõ ràng, đích thị là được di truyền từ bố mẹ. Đặc biệt, con gái Mai Phương còn có thành tích học tập khá tốt, khiến các cô vừa yên tâm, vừa tự hào.

Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này - Ảnh 5
Bé Lavie thừa hưởng không chỉ nụ cười tươi rói từ phụ huynh mà ánh mắt to tròn - Ảnh: FBNV

Dù không có ba mẹ ở cạnh nhưng Lavie vẫn phát triển tốt nhờ sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của mọi người xung quanh em. Bố ruột của Lavie - nam diễn viên Phùng Ngọc Huy vẫn quyết tâm được gần gũi, tự tay nuôi dưỡng con gái nhỏ Lavie. Dù cuộc sống của anh vẫn còn nhiều lúc bấp bênh nhưng tấm lòng người cha của anh cực kì rộng lớn, khiến ai nấy đều xúc động, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều lí do bất khả kháng, bé Lavie vẫn chưa được đoàn tụ cùng cha, tận hưởng hạnh phúc gia đình mà cô bé thiếu thốn suốt nhiều năm qua.

Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy?

Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy?

Những hình ảnh xinh xắn của con gái cố diễn viên Mai Phương trong ngày tổng kết năm học đã nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Mai Phương cố diễn viên Mai Phương Sao Việt Mai Phương

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 48 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 48 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 3 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An