Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này

Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc sống của con gái cố diễn viên Mai Phương vẫn được mọi người dõi theo rất nhiều.
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Mới đây, trên trang cá nhân bảo mẫu của con gái Mai Phương đã đăng tải loạt khoảnh khắc bé Lavie diện những chiếc váy bồng bềnh, tạo dáng để làm mẫu nhí. Đây là lần hiếm hoi cô bé được chụp ảnh cho cửa hàng thời trang. Bởi lẽ, bé Lavie từ khi còn còn bé đã nhút nhát. Do đó, sự thay đổi này khiến "cô công chúa nhỏ" dạn dĩ hơn khi được cho đi học nhảy múa và tiếp xúc nhiều hơn với ống kính.
Qua loạt ảnh, bé Lavie thừa hưởng không chỉ nụ cười tươi rói từ phụ huynh mà ánh mắt to tròn, sáng rỡ này cũng di truyền từ mẹ. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng khi nhìn thấy cô bé, mọi người lại bùi ngùi nhớ đến cố diễn viên Mai Phương.
Ngoài chụp ảnh, mỗi cuối tuần Lavie đều thích được đi xem kịch thiếu nhi, thể hiện đam mê nghệ thuật rõ ràng, đích thị là được di truyền từ bố mẹ. Đặc biệt, con gái Mai Phương còn có thành tích học tập khá tốt, khiến các cô vừa yên tâm, vừa tự hào.
Dù không có ba mẹ ở cạnh nhưng Lavie vẫn phát triển tốt nhờ sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của mọi người xung quanh em. Bố ruột của Lavie - nam diễn viên Phùng Ngọc Huy vẫn quyết tâm được gần gũi, tự tay nuôi dưỡng con gái nhỏ Lavie. Dù cuộc sống của anh vẫn còn nhiều lúc bấp bênh nhưng tấm lòng người cha của anh cực kì rộng lớn, khiến ai nấy đều xúc động, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều lí do bất khả kháng, bé Lavie vẫn chưa được đoàn tụ cùng cha, tận hưởng hạnh phúc gia đình mà cô bé thiếu thốn suốt nhiều năm qua.