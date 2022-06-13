Hiếm hoi trở thành mẫu nhí, con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ ở điểm đặc biệt này

Mới đây, trên trang cá nhân bảo mẫu của con gái Mai Phương đã đăng tải loạt khoảnh khắc bé Lavie diện những chiếc váy bồng bềnh, tạo dáng để làm mẫu nhí. Đây là lần hiếm hoi cô bé được chụp ảnh cho cửa hàng thời trang. Bởi lẽ, bé Lavie từ khi còn còn bé đã nhút nhát. Do đó, sự thay đổi này khiến "cô công chúa nhỏ" dạn dĩ hơn khi được cho đi học nhảy múa và tiếp xúc nhiều hơn với ống kính.

Con gái Mai Phương sở hữu đôi mắt biết nói, nụ cười và thần thái y hệt người mẹ quá cố - Ảnh: FBNV

Qua loạt ảnh, bé Lavie thừa hưởng không chỉ nụ cười tươi rói từ phụ huynh mà ánh mắt to tròn, sáng rỡ này cũng di truyền từ mẹ. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng khi nhìn thấy cô bé, mọi người lại bùi ngùi nhớ đến cố diễn viên Mai Phương.