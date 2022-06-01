Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy?

Hậu trường 01/06/2022 10:23

Những hình ảnh xinh xắn của con gái cố diễn viên Mai Phương trong ngày tổng kết năm học đã nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, bảo mẫu bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương đã đăng tải loạt ảnh nhóc tì dự lễ tổng kết năm học vào ngày 31/5. Trong ảnh con gái Mai Phương xinh xắn và đáng yêu khi diện đồ đồng phục của trường. Đáng chú ý, bảo mẫu còn chia sẻ "ẩn ý" cho biết bé sẽ chuyển trường trong thời gian tới đầy "thử thách và khó khăn" hơn. Điều này khiến khán giả cũng tò mò đoán, Lavie sẽ hội ngộ cùng ba ruột là Phùng Ngọc Huy tại Mỹ.

Cô chia sẻ: "Dù bận cách mấy cô cũng sẽ cố gắng cùng em dự lễ bế giảng ở trường. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt các môn học và sẵn sàng cho một thách thức mới lớn hơn và khó khăn hơn một chút ở năm học tới nhé! Cô Mi và gia đình rất biết ơn cô chủ nhiệm năm lớp 3 của con và ban giám hiệu nhà trường đã luôn yêu thương và nâng đỡ con, để con luôn mạnh mẽ bước qua những khoảng thời gian khó khăn nhất. Trân trọng và biết ơn lắm ạ".

Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy? - Ảnh 1Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy? - Ảnh 2
Những hình ảnh xinh xắn của con gái cố diễn viên Mai Phương trong ngày tổng kết năm học - Ảnh: FBNV

Trước đó, bảo mẫu vẫn thường cập nhật hình ảnh của Lavie. Song cô bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý không còn tiếp tục đồng hành cùng Lavie làm rộ lên tin đồn cô bé sắp sang Mỹ đoàn tụ cùng ba ruột. "Chỉ cần em chăm chỉ học cho thật tốt thì cô cũng sẽ nỗ lực để chúng ta có thật nhiều chuyến đi cùng nhau em nhé. Cô biết sau này chúng ta có thể không đồng hành cùng nhau nhưng cô và em bé sẽ có thật nhiều kỉ niệm vui và đẹp như mẹ đã từng làm như thế với em", bảo mẫu của Lavie viết trên trang cá nhân.

Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy? - Ảnh 3
Cố diễn viên Mai Phương và con gái - Ảnh: FBNV

Hiện tại, có thể thấy, con gái của Mai Phương đã cao lớn phổng phao, đôi mắt to tròn như biết nói. Càng lớn khuôn mặt của Lavie càng như bản sao hoàn hảo của mẹ mình. Nhiều người nhìn thấy cô bé lại nhớ đến nữ diễn viên tài hoa quá cố. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, bé Lavie còn được phát triển toàn diện về mặt thể chất năng khiếu. Cô bé không chỉ biết nhảy múa mà còn biết đàn piano, tự tin trình diễn thời trang... Do đó, chứng kiến sự phát triển của Lavie, mọi người lấy làm an tâm vì cô bé đã được chăm sóc rất chu đáo trong môi trường an toàn lành mạnh.

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Dòng trạng thái của bảo mẫu bé Lavie không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy xúc động trước tình cảm mà cô dành con gái Mai Phương.

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Từ khóa:   con gái Phương cố diễn viên Mai Phương Phùng Ngọc Huy

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