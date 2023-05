Bảo mẫu tiết lộ 'ẩn ý' chuyện con gái Mai Phương sắp đoàn tụ cùng ba ruột Phùng Ngọc Huy?

Những hình ảnh xinh xắn của con gái cố diễn viên Mai Phương trong ngày tổng kết năm học - Ảnh: FBNV

Trước đó, bảo mẫu vẫn thường cập nhật hình ảnh của Lavie. Song cô bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý không còn tiếp tục đồng hành cùng Lavie làm rộ lên tin đồn cô bé sắp sang Mỹ đoàn tụ cùng ba ruột. "Chỉ cần em chăm chỉ học cho thật tốt thì cô cũng sẽ nỗ lực để chúng ta có thật nhiều chuyến đi cùng nhau em nhé. Cô biết sau này chúng ta có thể không đồng hành cùng nhau nhưng cô và em bé sẽ có thật nhiều kỉ niệm vui và đẹp như mẹ đã từng làm như thế với em", bảo mẫu của Lavie viết trên trang cá nhân.

Cố diễn viên Mai Phương và con gái - Ảnh: FBNV

Hiện tại, có thể thấy, con gái của Mai Phương đã cao lớn phổng phao, đôi mắt to tròn như biết nói. Càng lớn khuôn mặt của Lavie càng như bản sao hoàn hảo của mẹ mình. Nhiều người nhìn thấy cô bé lại nhớ đến nữ diễn viên tài hoa quá cố. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, bé Lavie còn được phát triển toàn diện về mặt thể chất năng khiếu. Cô bé không chỉ biết nhảy múa mà còn biết đàn piano, tự tin trình diễn thời trang... Do đó, chứng kiến sự phát triển của Lavie, mọi người lấy làm an tâm vì cô bé đã được chăm sóc rất chu đáo trong môi trường an toàn lành mạnh.