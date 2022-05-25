Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương và bố sắp được đoàn tụ trên đất Mỹ, bảo mẫu xúc động khi nhắc đến việc xa cách?

Mai Phương qua đời, để lại đứa con thơ khiến không ít người phải chạnh lòng. Bé Lavie - con gái Mai Phương - thời điểm mẹ mất mới chỉ tròn 7 tuổi. Ánh mắt thơ ngây, không hiểu chuyện của cô bé trong đám tang mẹ từng khiến nhiều người đau xót. Sau sự ra đi đầy đau thương của Mai Phương là những câu chuyện hậu trường cũng chua xót không kém cuộc đời nữ diễn viên.

Trước đó, Phùng Ngọc Huy là trung tâm chỉ trích của dân mạng vì sự vô tâm, vô trách nhiệm khi bỏ người yêu và con gái sang Mỹ định cư. Thế nhưng sau tất cả, khi những câu chuyện hậu trường gây xôn xao, nhiều người lại mong mỏi anh sẽ thực hiện đúng bổn phận của người làm cha và có phương án chăm lo cho con gái của mình.

Cũng như di nguyện của cố nghệ sĩ trước khi nhắm mắt xuôi tay là được nhìn thấy con gái lớn lên trong bình an, hạnh phúc, nhiều người bày tỏ mong muốn Phùng Ngọc Huy - bố ruột của bé Lavie sẽ trở về đón con qua Mỹ.

Phùng Ngọc Huy là người thân duy nhất có thể đảm bảo cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho con gái. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong 2 năm qua, do tình hình dịch và thủ tục giấy tờ còn vướng mắc mà Phùng Ngọc Huy chưa thể về thăm con gái. Bản thân nam diễn viên cũng bày tỏ mong muốn đưa Lavie sang Mỹ để tiện chăm sóc cô bé và cho con cuộc sống tốt đẹp hơn. Phùng Ngọc Huy đồng thời ủy quyền nuôi con cho bảo mẫu (tên Họa Mi) - người chăm sóc bé Lavie từ khi mới 2 tuổi.

Mới đây, bảo mẫu đăng ảnh đi du lịch cùng con gái Mai Phương kèm dòng trạng thái gây chú ý. Chị Họa Mi cho biết sẽ đưa Lavie đi những nơi mà cô bé thích, sau đó xúc động đề cập đến việc cả hai cô cháu có thể sẽ không còn đồng hành cùng nhau. Chia sẻ này khiến dân mạng cho rằng, có thể trong thời gian tới - khi tình hình dịch bệnh đã ổn định - thì Lavie sẽ được bố đón sang Mỹ. Nhiều người cũng mong chờ ngày đoàn tụ của cha con Phùng Ngọc Huy và con gái Lavie sau nhiều năm xa cách.

"Em bé vừa thi học kì xong, cô Mi hỏi em có muốn đi đâu chơi không hay là muốn mua quà (khích lệ tin thần sau mỗi kì thi), em chọn đi biển. Em mê biển với những con ốc con sò vỏ ốc gần bờ... ok thế là đi biển thôi. Cũng may là em vừa thi xong thì cùng lịch nghỉ phép của cô luôn, thế là 2 cô cháu xách tay đi. Em chơi vui rồi về bắt đầu kì hè với các môn năng khiếu nhé, chỉ cần em chăm chỉ học cho thật tốt thì cô cũng sẽ nỗ lực để chúng ta có thật nhiều chuyến đi cùng nhau em nhé.

Cô biết sau này chúng ta có thể không đồng hành cùng nhau, nhưng cô và em bé sẽ có thật nhiều kỉ niệm vui và đẹp như mẹ đã từng làm như thế với em. Yêu em", bảo mẫu con gái Mai Phương trải lòng.

Bảo mẫu đưa con gái Mai Phương đi những nơi mà cô bé muốn, để lưu giữ những kỷ niệm bên nhau. Ảnh: FB Mi Chou

Mai Phương qua đời vào ngày 28/3/2020, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, hưởng dương 35 tuổi. Sự ra đi của nữ diễn viên để lại niềm tiếc thương cho bạn bè và người hâm mộ. Nỗi trăn trở lớn nhất của cố nghệ sĩ lúc sinh thời là đứa con gái bé nhỏ.

Trong suốt quãng thời gian điều trị bệnh, mỗi lần cơ thể khỏe mạnh lên một chút, Mai Phương lại dành thời gian đưa con gái nhỏ đi du lịch, cùng con lưu giữ những kỷ niệm. Trong những hình ảnh bên con gái của Mai Phương, có thể nhìn thấy trên môi nữ diễn viên luôn nở nụ cười tươi lạc quan và yêu đời. Mai Phương từng nói rằng, con gái Lavie chính là động lực giúp cô chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Thế nhưng, cố nghệ sĩ đã không thể chiến thắng được tử thần và ra đi khi con gái mới tròn 7 tuổi.