Con gái cố diễn viên Mai Phương hồn nhiên và vui vẻ đi du lịch cùng bảo mẫu

Hậu trường 23/04/2022 21:22

Tuy không được chung sống cùng với cha mẹ, bé Lavie - con gái của cố diễn viên Mai Phương vẫn vô cùng vui vẻ và tươi tắn khi được bảo mẫu đưa đi chơi.

Hơn 2 năm kể từ khi cố diễn viên Mai Phương qua đời, con gái của cô là bé Lavie hiện tại đã 8 tuổi. Tuy chưa được cha ruột là Phùng Ngọc Huy đón đi nhưng cô bé vẫn lớn lên vô cùng hạnh phúc trong vòng tay những người bạn của cố diễn viên và người bảo mẫu. Gần đây, bé Lavie còn được bảo mẫu dẫn đi du lịch, cả hai trông vô cùng tươi tắn và vui vẻ.

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Đã hơn 2 năm kể từ khi cố diễn viên Mai Phương qua đời - Ảnh: Internet

Được biết, bảo mẫu đưa bé Lavie đi du lịch Đà Lạt trong thời điểm này là vì muốn tránh sự đông đúc và quá tải tại thành phố du lịch này khi dịp lễ lớn đã gần đến. Chia sẻ hình ảnh về chuyến du lịch lần này trên trang cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie viết: "Bye Sài Gòn nhé! Đà Lạt đón cô cháu mình nhé. Mình đi chơi ngoan rồi về tăng tốc thi cho thật tốt nhé"

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Bé Lavie đi du lịch cùng với bảo mẫu - Ảnh: FBNV

Qua những bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy, 2 cô cháu đã có chuyến du lịch vô cùng vui vẻ tại Đà Lạt. Bé Lavie hiện tại cũng đã lớn phổng phao và thoải mái giao tiếp với môi trường xung quanh.

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Trước khi Phùng Ngọc Huy sang Mỹ, anh và Mai Phương từng yêu nhau nồng thắm - Ảnh: Internet

Kể từ khi Mai Phương yên nghỉ, bé Lavie sống tại ngôi nhà của các bảo mẫu và không quay về ngôi nhà trước kia của Mai Phương. Thời gian này, Phùng Ngọc Huy cũng ủy quyền chăm sóc bé cho các bảo mẫu vì anh vẫn còn vướng bận nhiều chuyện ở Mỹ, đồng thời dịch bệnh kéo dài khiến anh chưa thể đón con gái về nuôi.

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Từ sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời, con gái Lavie nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   cố diễn viên Mai Phương bé Lavie Phùng Ngọc Huy

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