Bạn thân cúng giỗ thứ 2 cho Mai Phương, xúc động trước một chi tiết liên quan đến cố diễn viên lúc sinh thời

Sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, diễn viên Mai Phương ra đi để lại con gái nhỏ Lavie cùng niềm thương tiếc vô hạn với người thân, bạn bè, khán giả. Đến nay, đã tròn 2 năm kể từ ngày nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh ra đi, người thân và bạn bè vẫn chưa nguôi nỗi đau và thương tiếc.

Chia sẻ hình ảnh mân cúng, bạn thân Mai Phương hé lộ về món ăn mà nữ diễn viên rất yêu thích lúc sinh thời đó là món bắp xào không hành nên trong những mâm cúng của cố diễn viên luôn có món này. Bạn thân Mai Phương nghẹn ngào: "Nhớ chị lắm, chị ở bên đó hạnh phúc và bình an nhé".

Không chỉ cùng nhau chăm sóc cho con gái của Mai Phương mà vào những dịp như sinh nhật, lễ giỗ của cố diễn viên, những người bạn thân thiết của cô đều có hành động gây xúc động. Mới đây, trong ngày lễ cúng thứ 2 của cố diễn viên, một người bạn thân đã chuẩn bị mâm cơm đơn giản toàn những món ăn kỷ niệm của cả hai để dâng lên cúng cố diễn viên Mai Phương.

Ảnh chụp màn hình

Trước đó ít ngày, bạn thân Mai Phương cũng đã đưa bé Lavie đi chơi và tiết lộ lời trăng trối của cố diễn viên Mai Phương: "Có câu chuyện bên lề mà chắc bạn bè không ai được nghe vì thời gian đó mỗi ngày chỉ tôi hay qua nhà Phương nên được nghe tâm sự nhiều nhất khi bạn ấy còn nhận thức và tỉnh táo. Tôi hỏi Phương: 'Còn trăng trối gì không, có tâm nguyện nào chưa làm được và có điều gì muốn nói không?'".

Trước câu hỏi của người bạn, khi ấy Mai Phương đã trả lời: "Khoảng thời gian 2 năm trị bệnh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời, không phải lo chạy show, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lo tiền nhà hay trả góp xe. Được các chị em nghệ sĩ và các khán giả yêu thương đã giúp Phương giảm gánh nặng về kinh tế, yêu thương bản thân nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình, ở bên con hơn thay vì đi chạy show".

Con gái Mai Phương hiện đang được cô bảo mẫu thân thiết đứng ra chăm lo. (Ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, con gái Mai Phương đang được 2 cô bảo mẫu thân thiết với Mai Phương đứng ra chăm sóc chu đáo. Về phần Phùng Ngọc Huy, sau khi Mai Phương qua đời, nam diễn viên cho biết sẽ sớm về Việt Nam đón bé Lavie sang Mỹ cùng sinh sống, tuy nhiên, đến nay anh vẫn chưa thể thực hiện được vì nhiều lý do.