Tình hình sức khỏe của con gái cố diễn viên Mai Phương sau khi nhập viện

Hậu trường 24/03/2022 11:28

Mới đây, bảo mẫu của con gái Mai Phương đã cập nhật tình hình của em trên trang cá nhân thông qua đoạn livestream ngắn.

Sau khi nữ diễn viên Mai Phương qua đời, con gái của cô - bé Lavie hiện đang được bảo mẫu chăm sóc trước khi qua Mỹ cùng bố Phùng Ngọc Huy. Tuy nhiên, bảo mẫu của Lavie khiến ai nấy đều không khỏi lo lắng khi tiết lộ bé phải đi khám bệnh. Cô đăng tải hình ảnh với thông tin của bé Lavie đang hiển thị trên màn hình chờ tới lượt khám kèm dòng trạng thái: "Khoẻ mạnh nha em ơi".

Song, sau vài ngày nhập viện, cô bảo mẫu đã cập nhật tình hình sức khỏe của em trên trang cá nhân thông qua đoạn livestream ngắn. Trong clip phát trực tiếp, con gái Mai Phương đang ngồi tập đàn rất say sưa. Vào khoảnh khắc quay lại nhìn chị bảo mẫu, cô bé đã mỉm cười rất tươi. Có thể thấy, thần sắc của Lavie rất tốt và dường như cô bé đã hồi phục 90% sức khỏe chỉ vài ngày sau khi phải nhập viện. 

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Sức khỏe của con gái Mai Phương đã tốt hơn nhiều - Ảnh: Chụp màn hình

Trong hơn 2 năm Mai Phương qua đời, dù em không được cảm nhận tình cảm của mẹ nhưng hai cô bảo mẫu đã bù đắp cho em rất nhiều. Cả hai đều quan tâm, lo lắng cho em từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành, giải trí. Bởi vậy mà Lavie rất yêu quý hai chị, luôn muốn quấn quýt không rời. Ngoài ra, bạn bè của cố diễn viên Mai Phương như Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như, Hạnh Thúy,… luôn cố gắng đồng hành, giúp đỡ Lavie được phát triển trong điều kiện đầy đủ vật chất và tình yêu thương.

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Lúc sinh thời, Mai Phương dành rất nhiều tình yêu thương, chăm sóc cho con gái - Ảnh: Internet

Về phía Phùng Ngọc Huy, bố của bé Lavie đã thông báo sẽ chăm sóc con gái. Nam ca sĩ lên kế hoạch về nước đón Lavie sang Mỹ sinh sống và tuyên bố đủ khả năng lo cho con mà không cần đến các khoản quyên góp. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm trôi qua mà hai bố con vẫn chưa thể gặp mặt vì dịch bệnh và những vướng mắc về thủ tục sang nước ngoài.

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