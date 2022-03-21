NSND Hồng Vân xuất hiện với diện mạo khác lạ khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Hậu trường 21/03/2022 16:02

Màn xuất hiện gần đây của NSND Hồng Vân khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Mới đây, NSND Hồng Vân vừa qua có màn xuất hiện gây chú ý trên mạng xã hội khi thay đổi phong cách thời trang, cách trang điểm. Đồng thời, kiểu tóc lẫn trang phục đều gợi nhớ đến phong cách xưa. Thoạt nhìn, nhiều người không thể nhận ra đây chính là nữ nghệ sĩ Hồng Vân vì quá khác lạ. 

Khán giả thì nhận thấy nữ nghệ sĩ có vẻ như đã giảm khá nhiều cân so với trước. Nhờ vậy mà khi diện trang phục trong hình, đường cong của cô hiện rõ. Nhiều người hâm mộ tấm tắc hi vọng trong tương lai nữ nghệ sĩ sẽ theo đuổi phong cách mới này. Không ít người cho rằng nhìn nữ nghệ sĩ trẻ trung và rất thần thái.

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Diện mạo khác lạ của nghệ sĩ Hồng Vân khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: FBNV

Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, rất nhiều đồng nghiệp để lại bình luận xuýt xoa vì nhan sắc của NSND Hồng Vân. Khả Như phải thốt lên: "Mẹ ơi! Nay mẹ đẹp quá!". Nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng nhắn nhủ tương tự: "Đẹp quá chế yêu ơi!". NSƯT Hữu Châu nói: "Đẹp à gái ơi". MC Nguyên Khang còn hài hước: "Nữ thần của em"… 

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Phản ứng của đồng nghiệp và khán giả trước vẻ ngoài mới của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng không ngần ngại dành "cơn mưa" lời khen cho nữ nghệ sĩ. Cụ thể, cư dân mạng bình luận: "Chị rất ngượng mộ Hồng Vân, một người nghệ sĩ tài ba, rất giỏi. Một người MC trong chương trình vợ chồng son rất có tâm khi đưa ra những lời khuyên góp ý cho các bạn trẻ còn chưa có kinh nghiệm khi mới lập gia đình", "Càng già càng đẹp và càng phúc hậu quả cô Hồng Vân ơi chúc cô mãi mãi xinh đẹp", "Xinh quá em. Chúc em hạnh phúc trẻ đẹp mãi. Thần tượng của tôi"...

Hiện tại, NSND Hồng Vân là một trong những cái tên gạo cội của làng giải trí Việt Nam. Cô được đánh giá cao bởi có thể đảm nhận tốt nhiều vai trò, từ diễn viên, đạo diễn cho đến làm bầu sân khấu… Sau nhiều năm làm nghề, nữ nghệ sĩ được đông đảo đồng nghiệp yêu quý, hậu bối nể trọng 

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