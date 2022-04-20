Con gái cố diễn viên Mai Phương sau khi mẹ mất: Ngày càng xinh đẹp và tài năng, tương lai nối nghiệp mẹ?

Hậu trường 20/04/2022 17:32

Từ sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời, con gái Lavie nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời do bệnh ung thư phổi, cuộc sống của con gái Mai Phương - bé Lavie luôn được mọi người quan tâm rất nhiều. 

Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh Lavie được đào tạo về vũ đạo được cô bảo mẫu đăng tải trên trang cá nhân. Nhóc tỳ gây ấn tượng khi là thành viên nhỏ tuổi nhất. Có thể thấy, con gái của cố diễn viên học tập rất nhanh, nắm chắc nhịp nhạc và thuần thục các động tác. Không chỉ "giống mẹ như đúc", Lavie còn được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ. 

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Con gái Mai Phương được đào tạo về vũ đạo - Ảnh: Chụp màn hình
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 Lavie ngày càng xinh xắn và lanh lợi - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, con gái Mai Phương cũng từng học đàn tại nhà. Ngoài piano, nhóc tỳ còn có khả năng chơi được guitar. Mới 8 tuổi nhưng Lavie đã cho thấy khả năng chơi được đa dạng nhạc cụ. Bản thân Lavie cũng rất thích ca hát nhảy múa nên được tạo điều kiện tối đa để phát triển. 

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Cố diễn viên Mai Phương và bé Lavie - Ảnh: Internet

Trong hơn 2 năm Mai Phương qua đời, dù em không được cảm nhận tình cảm của mẹ nhưng hai cô bảo mẫu đã bù đắp cho em rất nhiều. Cả hai đều quan tâm, lo lắng cho em từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành, giải trí. Bởi vậy mà Lavie rất yêu quý hai chị, luôn muốn quấn quýt không rời.

Về phía Phùng Ngọc Huy, bố của bé Lavie đã thông báo sẽ chăm sóc con gái. Nam ca sĩ lên kế hoạch về nước đón Lavie sang Mỹ sinh sống và tuyên bố đủ khả năng lo cho con mà không cần đến các khoản quyên góp. Song, cho tới thời điểm hiện tại, hai bố con vẫn chưa thể gặp mặt vì dịch bệnh và những vướng mắc về thủ tục sang nước ngoài.

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