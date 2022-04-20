Trang Trần đáp trả cực gắt sau khi bị cư dân mạng mỉa mai 'chỗ nào cũng thấy dấu răng'

Trên trang cá nhân, Trang Trần bức xúc lên tiếng sau khi bị cư dân mạng mỉa mai lo chuyện bao đồng sau phát ngôn về "tiểu tam".

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần đã đáp trả cực gắt đến bộ phận cư dân mạng mỉa mai cô hay nhiều chuyện, lo việc bao đồng. Cựu siêu mẫu lên tiếng: "Ai cũng có quyền nhiều chuyện trên mạng xã hội nên các bạn đừng bảo tôi chỗ nào cũng có dấu răng. Vì các bạn không đi *** thì không thế biết dấu răng tôi ở đâu. Nếu mọi người không muốn thấy "dấu răng" của tôi thì hãy ngậm mồm và dừng "cào phím". Hãy bình đẳng và đừng bao giờ tước đi cái quyền bình đẳng của người khác. Nếu việc bàn tán đưa ra quan điểm cá nhân chỉ là đặc quyền của bọn hạ lưu thì tôi sai và từ mai tôi sẽ không bàn luận. Con tôi chỉ là người bình thường nên việc bất bình với vấn đề mà mọi người bất bình thì đừng soi".

Trang Trần đăng đàn bức xúc trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Trang Trần gây chú ý với buổi livestream đề cập đến vấn đề "tiểu tam" ngay khi Hiền Hồ công khai xin lỗi vì ồn ào tình ái với đại gia trong thời gian qua. Cụ thể, trong phát sóng trực tiếp vừa qua, cô bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với hành động của một sao nữ đi giật chồng rồi lên mạng xin lỗi. Cô bày tỏ: "Chúng ta được sinh ra, được dạy dỗ là phải tự lao động và kiếm sống, phải dạy con cái sẽ được hưởng quả ngọt khi nó tự sức lao động của con. Vấn nạn trà xanh phá nát hạnh phúc của người khác nó quá khủng khiếp, không phải chỉ riêng trong showbiz mà ở chốn văn phòng công sở cũng vậy, ở môi trường nào cũng có giật chồng. Đi giật chồng người ta xong chọn cách im lặng, xong rồi dăm bữa nửa tháng làm từ thiện để tẩy trắng, viết vài status ăn năn hối lỗi".

Cự siêu mẫu đã có lời nhắn nhủ sắc bén đến bộ phận cư dân mạng nói cô nhiều chuyện - Ảnh: Chụp màn hình Đồng thời, cựu siêu mẫu cho rằng cộng đồng mạng không có giá trị trong chuyện hôn nhân của người khác, cũng không phải là đối tượng để nghe lời xin lỗi. Cô tiếp tục nêu lên quan điểm của mình: "Đi giật chồng người ta thì lết cái thây đến gặp vợ con, bố mẹ người ta xin lỗi đi, người ta đồng ý thì hãy trở về Facebook, họp báo truyền thông thông báo và có nhận được sự đồng ý hay không? Ở đâu ra cái trò phá nát gia đình, sỉ nhục làm cho những đứa trẻ mất cha, mất mẹ, gia đình tan cửa nát nhà... rồi lên mạng viết status". Mặc dù buổi phát sóng bàn về "tiểu tam" của Trang Trần không nhắc đến cái tên cụ thể nào nhưng dân tình hầu hết đều cho rằng cựu người mẫu đang ám chỉ đến Hiền Hồ. Hiện tại, bài đăng của Trang Trần đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

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