Trang Trần đáp trả cực gắt sau khi bị cư dân mạng mỉa mai 'chỗ nào cũng thấy dấu răng'

Hậu trường 20/04/2022 15:43

Trên trang cá nhân, Trang Trần bức xúc lên tiếng sau khi bị cư dân mạng mỉa mai lo chuyện bao đồng sau phát ngôn về "tiểu tam".

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần đã đáp trả cực gắt đến bộ phận cư dân mạng mỉa mai cô hay nhiều chuyện, lo việc bao đồng.

Cựu siêu mẫu lên tiếng: "Ai cũng có quyền nhiều chuyện trên mạng xã hội nên các bạn đừng bảo tôi chỗ nào cũng có dấu răng. Vì các bạn không đi *** thì không thế biết dấu răng tôi ở đâu. Nếu mọi người không muốn thấy "dấu răng" của tôi thì hãy ngậm mồm và dừng "cào phím". Hãy bình đẳng và đừng bao giờ tước đi cái quyền bình đẳng của người khác. Nếu việc bàn tán đưa ra quan điểm cá nhân chỉ là đặc quyền của bọn hạ lưu thì tôi sai và từ mai tôi sẽ không bàn luận. Con tôi chỉ là người bình thường nên việc bất bình với vấn đề mà mọi người bất bình thì đừng soi".

trang tran
Trang Trần đăng đàn bức xúc trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Trang Trần gây chú ý với buổi livestream đề cập đến vấn đề "tiểu tam" ngay khi Hiền Hồ công khai xin lỗi vì ồn ào tình ái với đại gia trong thời gian qua.

Cụ thể, trong phát sóng trực tiếp vừa qua, cô bày tỏ sự bức xúc, không đồng tình với hành động của một sao nữ đi giật chồng rồi lên mạng xin lỗi. Cô bày tỏ: "Chúng ta được sinh ra, được dạy dỗ là phải tự lao động và kiếm sống, phải dạy con cái sẽ được hưởng quả ngọt khi nó tự sức lao động của con. Vấn nạn trà xanh phá nát hạnh phúc của người khác nó quá khủng khiếp, không phải chỉ riêng trong showbiz mà ở chốn văn phòng công sở cũng vậy, ở môi trường nào cũng có giật chồng. Đi giật chồng người ta xong chọn cách im lặng, xong rồi dăm bữa nửa tháng làm từ thiện để tẩy trắng, viết vài status ăn năn hối lỗi".

trang tran 1
Cự siêu mẫu đã có lời nhắn nhủ sắc bén đến bộ phận cư dân mạng nói cô nhiều chuyện - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, cựu siêu mẫu cho rằng cộng đồng mạng không có giá trị trong chuyện hôn nhân của người khác, cũng không phải là đối tượng để nghe lời xin lỗi. Cô tiếp tục nêu lên quan điểm của mình: "Đi giật chồng người ta thì lết cái thây đến gặp vợ con, bố mẹ người ta xin lỗi đi, người ta đồng ý thì hãy trở về Facebook, họp báo truyền thông thông báo và có nhận được sự đồng ý hay không? Ở đâu ra cái trò phá nát gia đình, sỉ nhục làm cho những đứa trẻ mất cha, mất mẹ, gia đình tan cửa nát nhà... rồi lên mạng viết status". 

Mặc dù buổi phát sóng bàn về "tiểu tam" của Trang Trần không nhắc đến cái tên cụ thể nào nhưng dân tình hầu hết đều cho rằng cựu người mẫu đang ám chỉ đến Hiền Hồ. Hiện tại, bài đăng của Trang Trần đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Tình hình sức khỏe của danh ca Kim Anh còn 'đáng lo ngại' sau khi đột quỵ?

Tình hình sức khỏe của danh ca Kim Anh còn 'đáng lo ngại' sau khi đột quỵ?

Vào hồi tháng 11/2021, danh ca Kim Anh phải nhập viện vì đột quỵ đã khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, sức khỏe của nữ danh ca đã ổn định trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Trần Hiền Hồ sao Việt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?