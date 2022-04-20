Hiền Hồ viết thư tay xin lỗi gửi đến FC: 'Ngày nào cũng chất vấn bản thân, hụt hẫng và suy sụp rất nhiều', nhưng liệu dân tình có đồng ý tha thứ?

Bức thư tay được Hiền Hồ gửi tới FC Thơm của mình nhận được sự quan tâm và bàn tán xôn xao từ phía cư dân mạng.

Vào ngày 19/4, Hiền Hồ tiếp tục viết một bức thư tay để gửi lời xin lỗi đến FC Thơm của mình. Đây là cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ. Trong bức thư tay, nữ ca sĩ sinh năm 1997 này đã chia sẻ những cảm xúc của bản thân sau khi trải qua lùm xùm tình ái lớn nhất trong sự nghiệp. Theo đó, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" xin nhận hết phần lỗi về mình và mong người hâm mộ bao dung, tha thứ cho những sai lầm cô mắc phải. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mình là Hiền Hồ đây. Hiền xin lỗi các anh, các chị, các bạn và các em trong gia đình Thơm. Xin lỗi các bạn Thơm đã luôn quan tâm ủng hộ Hiền trong suốt thời gian qua nhưng phải bị thất vọng, bị tổn thương bởi câu chuyện mà Hiền đang mắc phải. Hiền xin lỗi vì câu chuyện cá nhân của Hiền. Câu chuyện mà Hiền xin phép được giữ cho bản thân và dành sự tôn trọng riêng tư cho những người liên quan...".

Bức thư tay xin lỗi của Hiền Hồ gửi cho người hâm mộ - Ảnh: Fanpage FC Hiền Hồ Hiền Hồ tâm sự suốt thời gian qua cô đã tự chất vấn bản thân rất nhiều. Nữ ca sĩ buồn bã tâm sự: "Suốt những chuỗi ngày vừa qua, ngày nào Hiền cũng nghĩ và chất vấn bản thân mình rất nhiều. Hiền buồn nhiều lắm, hụt hẫng và suy sụp kinh khủng. Nhưng điều đánh tiếc và đau lòng nhất đối với Hiền là chính mình đã phụ lòng các bạn quá nhiều. Đây là bài học rất lớn đối với cuộc đời Hiền". Nhắc về tương lai phía trước, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" hy vọng các fan đến với Hiền Hồ vì âm nhạc thì hãy ở lại bên cô vì âm nhạc. Nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ: "Hiền sẽ tự thay đổi bản thân, vẫn sẽ nỗ lực cố gắng hết mình mong được trở lại và được nhìn ngắm các bạn Thơm. Hiền cầu mong sẽ được các bạn bao dung ủng hộ bằng chính những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc và chỉn chu nhất...".

FC của Hiền Hồ chịu tha thứ vì âm nhạc - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi được đăng tải công khai, bức thư tay của Hiền Hồ nhận về nhiều phản ứng tích cực của cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người đều dành lời động viên nữ ca sĩ sớm trở lại với đam mê của mình. Họ sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của thần tượng khi cô hối lỗi. Cư dân mạng vẫn đồng loạt 'mỉa mai' sau ồn ào tình ái của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, phản ứng của không ít cư dân mạng lại khá tiêu cực. Theo đó, khán giả cho rằng việc bỏ qua cho Hiền Hồ là dung túng cho thói xấu của nghệ sĩ. Có ý kiến cho rằng, làng giải trí Việt sẽ không thể "thanh lọc" những cá nhân đạo đức kém ra khỏi ngành giải trí nếu cứ mãi tha thứ cho nghệ sĩ mỗi khi mắc lỗi.

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