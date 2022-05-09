Bé Lavie ngày càng xinh xắn như mẹ, đoạn story hé lộ cuộc sống hiện tại của 'thế lực nhí', netizen nghẹn ngào: Mai Phương trên trời đã có thể yên lòng

Cuộc sống của bé Lavie hiện tại đang cực kỳ hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười bên cạnh bảo mẫu, bạn bè thân thiết của cố diễn viên Mai Phương.

Sự ra đi của cố diễn viên Mai Phương từng không khỏi khiến cho nhiều người phải thấy ngỡ ngàng và vô cùng thương tiếc cho nữ diễn viên tài năng nhưng bạc mệnh. Cô được khán giả yêu mến vì vẻ ngoài xinh xắn, hiền lành. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, cô luôn được đánh giá là có khả năng diễn xuất ở mức ổn và được cho là có tố chất để tiến xa hơn nữa. Có thể kể đến các vai diễn ấn tượng của Mai Phương là trong các phim như Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào, Trai nhảy, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Những thiên thần áo trắng, Hạnh phúc muộn màng.

Cố diễn viên Mai Phương - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cô nàng còn khá đa tài khi vừa có thể làm MC, lẫn ca hát. Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng trong chuyện tình cảm, Mai Phương thường không gặp phải vận đen. Mối tình giữa cô và nam diễn viên Phùng Ngọc Huy từng đừng xem là câu chuyện tình đẹp nhưng kết quả của nó lại không như mong muốn khi cả 2 nói lời chia tay nhau dù đã có có chung 1 bé gái đáng yêu. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy - Ảnh: Internet Kể từ sau sự biến cố của mẹ, bé Lavie hiện đang được bảo mẫu chăm sóc trong thời gian chờ Phùng Ngọc Huy về nước đón sang Mỹ. Netizen khi nhìn vào hoàn cảnh của cô bé không khỏi đau lòng, bởi chỉ mới 9 tuổi nhưng bé Lavie đã thiếu đi tình cảm của bố và mẹ.

Dẫu vậy, trong đoạn story mới đây trên MXH của bảo mẫu có thể thấy ''thế lực nhí'' vẫn đang có được cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác, Lavie luôn được bảo mẫu quan tâm chăm sóc hết mực như con gái ruột của mình và thường đưa cô bé đi tham gia những hoạt động ngoài trời. Chứng kiến điều này, nhiều netizen không tránh khỏi phần xúc động và cho rằng ''Mai Phương trên trời đã có thể yên nghỉ được rồi''. Ngoài ra, càng lớn Lavie càng bộc lộ đường nét cực kỳ giống mẹ mình khi xưa. Bé Lavie ngày càng sở hữu đường nét xinh đẹp giống mẹ - Ảnh: Internet Hiện cô công chúa bé bỏng ngày nào của Mai Phương đang được học tập tại trường Quốc tế với học bổng 100% cho 12 năm học và đang có một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.

Con gái cố diễn viên Mai Phương hồn nhiên và vui vẻ đi du lịch cùng bảo mẫu Tuy không được chung sống cùng với cha mẹ, bé Lavie - con gái của cố diễn viên Mai Phương vẫn vô cùng vui vẻ và tươi tắn khi được bảo mẫu đưa đi chơi.

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