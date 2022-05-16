Hiếm hoi mới xuất hiện, con gái Mai Phương khiến khán giả bất ngờ với ngoại hình quá giống mẹ: 'Liệu có chọn con đường nghệ thuật để phát triển?'

Dù cố diễn viên Mai Phương đã qua đời được một thời gian nhưng những thông tin xoay quanh bé Lavie vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.

Sau khi mẹ ruột qua đời, bé Lavie đã được ba ruột - Phùng Ngọc Huy dự định đón sang Mỹ ở cùng. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, cho đến nay bé vẫn đang sống cùng hai cô bảo mẫu ở Việt Nam. Nhóc tỳ hiện đã 8 tuổi, được nhận xét là sở hữu tài năng nghệ thuật không thua kém gì người mẹ nổi tiếng của mình. Cuộc sống của con gái Mai Phương luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả - Ảnh: Internet Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé sống rất giàu tình cảm và cực kỳ hiểu chuyện khi không bao giờ đòi hỏi quá nhiều từ những người xung quanh. Mới đây, dân tình ngỡ ngàng trước hình ảnh cô bé đi xem kịch cuối tuần ở sân khấu TP.HCM tại đây nhiều người tỏ ra bất ngờ hơn khi gặp lại bé Lavie bởi trông cô công chúa nhỏ ngày nào của Mai Phương giờ đây càng giống mẹ y đúc.

Bức ảnh khiến netizen lầm tưởng đang nhìn thấy phiên bản nhí của cố diễn viên Mai Phương - Ảnh: Internet Không những thế Lavie còn có khả năng lẫn cực kỳ đam mê với nghệ thuật khi có thể hát, nhảy múa điêu luyện,..Chứng kiến điều đó, một số bộ phận netizen cho rằng cô bé thừa hưởng rất nhiều yếu tố nghệ thuật từ Mai Phương và nếu cứ tiếp tục được phát triển theo con đường nghệ thuật dự là showbiz sẽ được chứng kiến thêm một ngôi sao nổi tiếng nữa trong tương lai. Về phía ba ruột Phùng Ngọc Huy, nam ca sĩ từng tâm sự cùng Thúy Nga: "Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hi vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó''.

Phùng Ngọc Huy cũng rất muốn nhanh chóng về gặp mặt con gái - Ảnh: Internet Sau tất cả cuộc sống của bé Lavie giờ đây luôn tràn ngập trong tiếng cười và hạnh phúc, bên cạnh cô bé lúc nào cũng có người thân, bạn bè thân thiết của mẹ bảo bọc, che chở.

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