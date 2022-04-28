Sau quan niệm sốc về hôn nhân thì Mai Phương Thúy lại tiếp tục có những phát ngôn gây tranh cãi về chuyện tình yêu với bạn trai bí ẩn.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy mặc dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng sức hút của cô chưa bao giờ giảm nhiệt. Bằng chứng là các hoạt động lớn, nhỏ mà nàng hậu tham gia đều gây nhiều sự chú ý. Gần đây nhất, nàng hậu còn bị đồn đoán hẹn hò với Noo Phước Thịnh khi cả 2 có nhiều cử chỉ tình tứ, thân mật mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Thậm chí, còn không ngần ngại xưng hô với nhau là "vợ - chồng". Dân tình đang 'đẩy thuyền' Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy - Ảnh: Internet Giữa lúc dân tình đang "đẩy thuyền" tích cực cho cặp đôi thì mới đây, trên Tiktok bất ngờ lan truyền đoạn clip của Hoa hậu Mai Phương Thúy với phát ngôn gây tranh cãi về tình yêu. Cụ thể, trong một cuộc trò chuyện, người đẹp có nhiều chia sẻ về bạn trai bí ẩn kèm khẳng định rằng cô không thích yêu mãi một người nên luôn có suy nghĩ muốn bỏ bạn trai dù cho cả hai không xảy ra bất kì cãi vã nào.

Tuy nhiên, về phía bạn trai của nàng Hậu lại không đồng ý với quyết định này, thế nên tình yêu của cô vẫn cứ thế tiếp diễn với tâm lí "không cam tâm". Mai Phương Thúy cho biết: "Tại vì là yêu một người quá lâu mình cũng không phải là chán nhưng không cam tâm cả đời này chỉ yêu một người nên là cũng muốn bỏ bạn trai nhưng bạn tải không cho. Đòi bỏ bạn trai bạn trai bảo là anh chẳng nghe thấy gì cả. Mình cảm thấy mình đã lầy anh ấy còn lầy hơn". Mai Phương Thúy cho biết:"Tại vì là yêu một người quá lâu mình cũng không phải là chán nhưng không cam tâm cả đời này chỉ yêu một người" - Ảnh: Cắt từ clip Cùng với đó Mai Phương Thúy cũng bất ngờ chia sẻ thêm rằng, bạn trai của cô rất đẹp trai và đào hoa khiến netizen không khỏi tò mò. Hiện, những chia sẻ bất cần của Mai Phương Thúy về chuyện tình yêu đang vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Bên cạnh, không ít ý kiến tỏ ra rất đồng tình và dành lời khen ngợi với những chia sẻ "thô mà thật" của cô. Và hơn hết, họ cho rằng nàng hậu đang chỉ sống hết mình cho cảm xúc.

Mai Phương Thúy cũng bất ngờ chia sẻ thêm rằng, bạn trai của cô rất đẹp trai và đào hoa - Ảnh: Internet Trước đó, Mai Phương Thúy cũng từng khiến cõi mạng dậy sóng khi có phát ngôn "sốc" về hôn nhân tại sự kiện ra mắt MV mới của Đông Nhi. Đồng thời, cô không ngại ngần bày tỏ bản thân muốn có 5 đứa con để chúng tranh giành tài sản với nhau. Người đẹp nói: "Tôi sẽ ngồi đấy, chủ trì phân phát tài sản, ngồi xem các con cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, tôi đã 34 tuổi mà chưa có đứa đầu tiên thì không biết 5 đứa sẽ từ đâu ra".

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