Mai Phương Thúy gây SỐC với một bên mắt băng kín, 'đau đớn' hé lộ 'bài học xương máu' khi tự chữa bệnh tại nhà

Hậu trường 25/04/2022 10:24

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi để lộ khuôn mặt nhợt nhạt, kèm theo đó là một bên mắt băng gạc kín, nguyên nhân đằng sau càng khiến dân tình tá hỏa.

Những ngày gần đây Mai Phương Thúy - Noo Phước Thịnh đang là cặp đôi gây chú ý của showbiz Việt khi liên tục lộ hint hẹn hò rõ mồn một. Qua loạt cử chỉ thân mật, cách xưng hô "mờ ám" - vợ/chồng, cặp trai tài gái sắc tiếp tục được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình, hy vọng sớm "nối lại tình xưa" về chung một nhà.

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Cặp đôi 'kè kè' nhau trong buổi ra mắt MV mới đây nhất của Đông Nhi - Ảnh: Internet

Chưa hào hứng bàn tán được bao lâu thì CĐM lại được một phen tá hỏa khi sáng ngày 25/4, nàng hậu bất ngờ đăng ảnh lộ rõ khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, đáng chú ý nhất phải kể đến miếng băng gạc che hết một bên mắt của Mai Phương Thúy.

"Bài học ở đây là có vấn đề các bạn nên đi khám ngay đừng tự chữa như mình, giờ chỉ sợ bị sẹo thôi", mỹ nhân viết trên trang cá nhân.

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Bài đăng của Mai Phương Thúy - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Mai Phương Thúy không tiết lộ rõ vấn đề sức khỏe mà bản thân đang gặp phải, chỉ cho biết bản thân đã tự chữa mắt tại nhà nhưng lại gặp phải hệ lụy không mong muốn. Đồng thời người đẹp cũng cảnh báo CĐM không nên chủ quan, tự chữa ở nhà mà phải đến các cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám đầy đủ.

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Bạn bè, đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm sức khỏe nàng hậu -  Ảnh chụp màn hình
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Fan hâm mộ cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng của Mai Phương Thúy - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài viết, không ít netizen đã vô cùng lo lắng cho nàng hậu. Không chỉ fan hâm mộ mà cả những người nổi tiếng, bàn bè, đồng nghiệp cũng để lại lời hỏi thăm, chúc Mai Phương Thúy sớm hồi phục.

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Đôi chân 'đáng đồng tiền bát gạo' của mỹ nhân sinh năm 1988 - Ảnh: Internet
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Nhan sắc mĩ miều của nàng hậu - Ảnh: Internet

Mai Phương Thúy là một hoa hậu, người mẫu người Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 vào tháng 8 năm 2006 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Người đẹp nổi tiếng là hoa hậu "cầm đầu" phái "toàn chân" khi sở hữu chiều cao nổi bật, đôi chân dài miên man cùng nhan sắc ngày càng lên hương.

Noo Phước Thịnh hôn Mai Phương Thúy ngay giữa họp báo ra mắt MV của Đông Nhi

Noo Phước Thịnh hôn Mai Phương Thúy ngay giữa họp báo ra mắt MV của Đông Nhi

Ngay trong họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Đông Nhi, Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy đã "không hẹn mà gặp" cùng xuất hiện, nam ca sĩ còn hôn Hoa hậu Việt Nam 2006 trước sự chứng kiến của nhiều người.

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