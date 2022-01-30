Mai Phương Thúy gặp chuyện buồn những ngày cuối năm: "Tôi muốn khóc cho thân tuổi rồng chưa tam tai đã mếu xệch"

Hậu trường 30/01/2022 11:08

Trong những ngày cận kề năm mới, Mai Phương Thúy buồn bã thông báo gặp nhiều khó khăn cả trong công việc, cuộc sống lẫn sức khỏe.

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đăng tải dòng trạng thái buồn bã, uất ức về tình hình bản thân những ngày cuối năm. Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết những ngày qua, cô phải trải qua tình trạng sức khỏe rất tệ khi ốm đau liên tục, vì vậy cô đã không thể kịp chuẩn bị gì trước thềm năm mới cận kề. 

Mai Phương Thúy gặp chuyện buồn những ngày cuối năm: 'Tôi muốn khóc cho thân tuổi rồng chưa tam tai đã mếu xệch' - Ảnh 1

Mai Phương Thúy chia sẻ: "Thực sự hôm nay tôi rất buồn, buồn lắm. Ốm đau tôi không ngại vì tôi ốm quanh năm. Tôi ức, ức muốn khóc như thế này chỉ vì tôi rất muốn đi mua nguyên liệu, thêm vài bình hoa, có sức dọn nhà mà trời phạt trúng gió người cứ lảo đảo say say mệt rũ , không thể làm gì mà các hàng tôi muốn đi thi nhau đóng liên tục..

Rồi thì mai chắc gì khỏi? Mai thì còn hàng nào mở? Ôi, tôi muốn khóc, khóc cho thân tuổi rồng chưa tam tai đã mếu xệch…"

Mai Phương Thúy gặp chuyện buồn những ngày cuối năm: 'Tôi muốn khóc cho thân tuổi rồng chưa tam tai đã mếu xệch' - Ảnh 2

Bên dưới bình đông đảo bạn bè đồng nghiệp đã vào động viên, quan tâm Mai Phương Thúy, mong nàng hậu sẽ có sức khỏe tốt hơn để đón năm mới. Sau dòng trạng thái buồn bã, nàng hậu không có thêm động thái nào mới hoặc đáp trả lời hỏi thăm của bạn bè khiến nhiều người càng thêm lo lắng cho tình hình của Mai Phương Thúy.

Mai Phương Thúy gặp chuyện buồn những ngày cuối năm: 'Tôi muốn khóc cho thân tuổi rồng chưa tam tai đã mếu xệch' - Ảnh 3

Mai Phương Thúy được đông đảo khán giả yêu mến sau khi giành được ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, đến nay đã hơn 15 năm nhưng sức hút của nàng hậu vẫn không hề giảm. Ở tuổi 33, Mai Phương Thúy tập trung đầu tư kinh doanh và sở hữu cho mình khối tài sản đáng mơ ước. Thời gian gần đây, người đẹp vướng tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhận được nhiều sự ủng hộ.  

 

Xuất hiện phờ phạc trông thấy, Mai Phương Thúy cầu xin ai đó đừng gây áp lực, sắp có biến gì chăng?

Xuất hiện phờ phạc trông thấy, Mai Phương Thúy cầu xin ai đó đừng gây áp lực, sắp có biến gì chăng?

Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh gầy hơn và bơ phờ trông thấy khiến netizen đều thương xót.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Phương Thúy hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy gặp chuyện buồn

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?