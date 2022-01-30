Mai Phương Thúy gặp chuyện buồn những ngày cuối năm: "Tôi muốn khóc cho thân tuổi rồng chưa tam tai đã mếu xệch"

Trong những ngày cận kề năm mới, Mai Phương Thúy buồn bã thông báo gặp nhiều khó khăn cả trong công việc, cuộc sống lẫn sức khỏe.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Phương Thúy đăng tải dòng trạng thái buồn bã, uất ức về tình hình bản thân những ngày cuối năm. Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 cho biết những ngày qua, cô phải trải qua tình trạng sức khỏe rất tệ khi ốm đau liên tục, vì vậy cô đã không thể kịp chuẩn bị gì trước thềm năm mới cận kề.

Mai Phương Thúy chia sẻ: "Thực sự hôm nay tôi rất buồn, buồn lắm. Ốm đau tôi không ngại vì tôi ốm quanh năm. Tôi ức, ức muốn khóc như thế này chỉ vì tôi rất muốn đi mua nguyên liệu, thêm vài bình hoa, có sức dọn nhà mà trời phạt trúng gió người cứ lảo đảo say say mệt rũ , không thể làm gì mà các hàng tôi muốn đi thi nhau đóng liên tục..

Rồi thì mai chắc gì khỏi? Mai thì còn hàng nào mở? Ôi, tôi muốn khóc, khóc cho thân tuổi rồng chưa tam tai đã mếu xệch…"

Bên dưới bình đông đảo bạn bè đồng nghiệp đã vào động viên, quan tâm Mai Phương Thúy, mong nàng hậu sẽ có sức khỏe tốt hơn để đón năm mới. Sau dòng trạng thái buồn bã, nàng hậu không có thêm động thái nào mới hoặc đáp trả lời hỏi thăm của bạn bè khiến nhiều người càng thêm lo lắng cho tình hình của Mai Phương Thúy.

Mai Phương Thúy được đông đảo khán giả yêu mến sau khi giành được ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, đến nay đã hơn 15 năm nhưng sức hút của nàng hậu vẫn không hề giảm. Ở tuổi 33, Mai Phương Thúy tập trung đầu tư kinh doanh và sở hữu cho mình khối tài sản đáng mơ ước. Thời gian gần đây, người đẹp vướng tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhận được nhiều sự ủng hộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-phuong-thuy-gap-chuyen-buon-nhung-ngay-cuoi-nam-toi-muon-khoc-cho-than-tuoi-rong-chua-tam-tai-da-meu-xech-448433.html