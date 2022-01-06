Noo Phước Thịnh 'tình tứ' gọi Mai Phương Thúy bằng vợ, cư dân mạng 'đẩy thuyền' tích cực nhưng 'nên duyên hay không còn chờ người trong cuộc'!

Showbiz Việt không thiếu những cặp đôi được cộng đồng mạng đẩy thuyền, nhưng không phải ai cũng hành xử tinh tế, văn minh như Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy mặc dù đã "đường ai nấy đi".

Trên mạng xã hội, gần như Mai phương Thúy rất ít khi đề cập đến chuyện tình cảm đặc biệt là sau mối tình với nam ca sĩ Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, gần đây cặp đôi khiến cho cộng đồng mạng bất ngờ bởi màn tương tác đầy ngọt ngào. Cụ thể, khi Noo Phước Thịnh đăng tải bức ảnh chuẩn soái ca kèm dòng trạng thái nói đạo lý về việc báo hiếu cho cha mẹ thì ngay lập tức Mai Phương Thúy vào bình luận và cả hai đã có màn đối đáp ngọt ngào.

Bình luận của cặp đôi - Ảnh chụp màn hình Mặc dù đã "đường ai nấy đi" nhưng qua cách nàng hậu bình luận "xin anh đừng quạo", dù không còn là gì của nhau nhưng qua cách nói bình luận này chúng ta có thể thấy mối quan hệ của Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh hiện tại vẫn rất tốt đẹp không có khoảng cách hay khó xử. Cả hai vẫn thoải mái trò chuyện như những người bạn. Màn đáp trả cực thính của nam ca sĩ lại khiến cộng đồng mạng rần rần vì tiếc nuối cho cặp đôi trai tài gái sắc này.

Trước đó cặp đôi cũng từng có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc và không ngại xưng hô vợ chồng trên MXH - Ảnh: Internet Tuy không đi cùng nhau với danh nghĩa tình yêu thì chúng ta vẫn có thể là bạn, hành động này của Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn bè và fan hâm mộ. Hiếm có ai đã qua 1 lần rạn nứt mà vẫn được cộng đồng mạng xôn xao và tích cực ủng hộ "đẩy thuyền ra khơi" lần nữa như cặp đôi Mai Phương Thúy và Noo Phước Thịnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noo-phuoc-thinh-tinh-tu-goi-mai-phuong-thuy-bang-vo-cu-dan-mang-day-thuyen-tich-cuc-nhung-nen-duyen-hay-khong-con-cho-nguoi-trong-cuoc-444652.html